Dzieci urodzone z HIV nie chcą brać leków. Dlaczego?

To badanie jest jednym z pierwszych, na podstawie których naukowcy próbują ustalić, dlaczego różne grupy wiekowe przestają zażywać leki lub zażywają je niezgodnie z zaleceniami lekarskimi. Czynniki związane z nieprzestrzeganiem zaleceń różniły się w zależności od grupy wiekowej. Młodzież, która była zaniepokojona potencjalnymi skutkami ubocznymi leków, rzadziej była skłonna do ich zażywania.

Czytaj także:

HIV po raz pierwszy wyeliminowany z genomu żywych zwierząt

Czy młodzież rzeczywiście się nie leczy?

Wielu młodych ludzi, zbliżając się do osiągnięcia pełnoletniości, boryka się z wyzwaniami, takimi jak nawiązywanie nowych relacji, ujawnianie ich statusu serologicznego i zmiana lekarza prowadzącego z pediatry na specjalistę od leczenia osób dorosłych. Efektywne stosowanie leków na HIV zarówno przed okresem dojrzewania, jak i w jego trakcie, ma kluczowe znaczenie. Poinformowała o tym główna autorka badania Deborah Kacanek, naukowiec z Wydziału Biostatystyki w Harvard Chan School. Naukowcy podali, że czynniki, które ułatwiały przestrzeganie zaleceń i sprowadzały poziom wirusa do niewykrywalności, albo wprost przeciwnie: utrudniały młodym stosowanie się do leczenia, różniły się w zależności od ich wieku.

W Stanach Zjednoczonych około 12000 dzieci, młodzieży i młodych dorosłych zostało zakażonych HIV w okresie okołoporodowym, co oznacza, że ​​żyją z HIV od samego początku. Na całym świecie 1,8 miliona nastolatków boryka się z HIV. Przestrzeganie zaleceń lekarskich związanych z terapią antyretrowirusową (ARV) jest kluczem do zapanowania nad chorobą i zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa na innych ludzi. Codzienne zażywanie leków zgodnie z ustaleniami z lekarzem prowadzącym jest jednak szczególnie trudne dla nastolatków i młodych dorosłych, którzy zmagają się z mnóstwem życiowych zmian w zakresie fizjonomii, interakcji, czy emocji.

Przestrzeganie zasad leczenia w przypadku osób już urodzonych z HIV może być nawet bardziej skomplikowane, niż w przypadku osób, które zaraziły się w konsekwencji własnych działań. Ich doświadczenia mogą stanowić kompletnie inne wyzwanie w kontekście osiągnięcia supresji wirusa innej niż młodzież, która nabywa HIV w późniejszym życiu.

Leczenie HIV a pełna rodzina?

Aby lepiej zrozumieć te wyzwania oraz fakt, dlaczego młodzi ludzie nierzadko nie stosują leków, naukowcy wzięli pod lupę 381 młodych ludzi zarażonych HIV w okresie okołoporodowym. Eksperyment trwał nieco ponad 3 lata. Młodzież była uczestnikiem badania kohortowego dotyczącego HIV i AIDS, w którym wzięto pod uwagę dzieci i młodzież urodzone z HIV lub zarażoną bezpośrednio po urodzeniu. Badanie miało na celu określenie, jak HIV wpływa na ludzi, którzy zmagają się z nim całe życie i jaki jest ogólny poziom bezpieczeństwa długoterminowej terapii antyretrowirusowej.

Dzieci, młodzież i młodzi dorośli w wieku od 8 do 22 lat byli rekrutowani do badania z 15 różnych ośrodków klinicznych w USA. W ramach badania naukowcy sprawdzali wyniki badań krwi pod kątem poziomu wirusa. Zbadali prawie 1200 przypadków, w których uczestnicy badania lub ich opiekunowie zgłaszali wszelkie pominięte dawki leku w ciągu ostatnich siedmiu dni. Naukowcy odkryli, że od okresu dorastania do młodego wieku dorosłego częstość niestosowania się do zaleceń wzrosła z 31 procent do aż 50. Ponadto częstość wykrywalności wirusa wśród tych samych grup wiekowych wzrosła z 16 do 40 procent.

W każdej grupie wiekowej brak stosowania się do zaleceń był związany z różnymi czynnikami. Na przykład wśród osób w wieku 15-17 lat było to spożywanie alkoholu, narażenie na przemoc, stresujące wydarzenia życiowe, poczucie swoistego piętna związanego z chorobą, a nawet... brak obecności jednego rodzica.

Czytaj także:

Nowe metody leczenia HIV. Czy komfort życia pacjentów ulegnie poprawie?