Jak dźwiganie ciężarów w pracy wpływa na zdrowie układu krążenia?

Eksperci podkreślają korzyści płynące z aktywności fizycznej, szczególnie w kwestii zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym, które są główną przyczyną przedwczesnych zgonów na całym świecie. Badanie nad wpływem nadciśnienia zaczęło analizować wpływ różnych rodzajów ćwiczeń na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Badania wykazały, że niektóre ćwiczenia fizyczne mogą być szkodliwe dla zdrowia.

4 różne rodzaje aktywności fizycznej

Badaniami kierował Jean-Philippe Empana z Inserm/Université de Paris we Francji, we współpracy z kolegami z Australii. Autorzy przeanalizowali dane z 10-letniego Paris Prospective Study III, w którym przypatrywano się zdrowiu 10 tys. osób w wieku od 50 do 75 lat. W ramach tego badania uczestnicy wypełnili kwestionariusze, w których aktywność fizyczna podzielona była na cztery różne kategorie:

zajęcia sportowe o wysokiej intensywności

wysiłek związany z zadaniami w pracy, takimi jak podnoszenie i przenoszenie ciężkich przedmiotów

ćwiczenia o niskiej intensywności (zajęcia rekreacyjne, takie jak spacery z przyjaciółmi, ogrodnictwo itp.)

ogólna aktywność fizyczna.

„Chcieliśmy sprawdzić, czy wszystkie rodzaje aktywności fizycznej są korzystne, czy też, w pewnych okolicznościach, aktywność fizyczna może być szkodliwa” – mówi Empana. „Chcieliśmy w szczególności zbadać konsekwencje aktywności fizycznej w pracy, szczególnie ciężkiej aktywności fizycznej, takiej jak regularne przenoszenie dużych ciężarów, co może mieć negatywny wpływ”.

Aby mieć wgląd w zdrowie układu krążenia uczestników, badacze zbadali ich tętnice, używając obrazowania ultrasonograficznego tętnic szyjnych. Zmierzyli czułość mechanizmu w baroreceptorach w tętnicach szyjnych i aorcie, które kontrolują szybką reakcję organizmu na zmiany ciśnienia krwi. Uszkodzony system baroreceptorów zwiększa ryzyko poważnych schorzeń, w tym zatrzymania krążenia.

Zmierzono dwa aspekty systemu baroreceptorów. Jeden, mechaniczny, był odzwierciedlony przez sztywność tętnic. Problemy z tym aspektem układu są często częścią związanych z wiekiem problemów sercowo-naczyniowych. Aspekt neuronowy czyli impulsy neuronalne, które mechanoreceptory przekazują na ścianę tętnicy. Niewydolność mechanizmu nerwowego często prowadzi do problemów z rytmem serca i zatrzymania akcji serca.

Co z tego wynika?

Empana i jego koledzy zauważyli dwie znaczące tendencje na podstawie wyników. Po pierwsze, aktywność fizyczna oparta na sporcie wzmacnia baroreceptory nerwowe, zmniejszając w ten sposób ryzyko problemów z sercem. Z drugiej strony odkryli, że forsowny wysiłek w pracy ma negatywny wpływ zarówno na sztywność tętnic, co powoduje większe ryzyko problemów z rytmem serca.

Autorzy nie znaleźli żadnego szczególnego związku między aktywnością rekreacyjną lub aktywnością całkowitą a mechanicznymi lub nerwowymi baroreceptorami. „Nasze odkrycia stanowią cenną ścieżkę badań dla lepszego zrozumienia związków między aktywnością fizyczną a chorobami sercowo-naczyniowymi. Nie sugerują, że ruch w pracy jest szkodliwy dla zdrowia; zamiast tego sugerują, że uciążliwe aktywności (takie jak podnoszenie ciężkich obiektów) w pracy może być”.

Naukowcy próbują sprawdzić, czy wyniki są spójne w przypadku innych grup ludzi.

