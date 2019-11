Boli cię szyja? To nie musi wynikać z wad postawy

Jeśli cierpisz na ból szyi, nie jesteś sam. Ból kręgosłupa jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności na świecie, a jego występowanie dramatycznie wzrosło w ciągu ostatnich 25 lat. Podczas gdy większość epizodów bólu szyi prawdopodobnie ulegnie poprawie w ciągu kilku miesięcy, od połowy do trzech czwartych osób, które odczuwają ból szyi, doświadczą powtarzających się epizodów bólu.

Często mówi się, że istnieją „dobre i złe postawy” oraz, że określone postawy mogą przyczyniać się do bólu kręgosłupa, ale przekonanie to nie jest poparte dowodami naukowymi. Rzeczywiście, badania pokazują, że niska jakość snu, zmniejszony poziom aktywności fizycznej i zwiększony poziom stresu wydają się być ważniejszymi czynnikami.

Dlatego, pomimo starań lekarzy o skorygowanie postaw i zachęcania do korzystania z „ergonomicznych” krzeseł, biurek, klawiatur i innych gadżetów, istnieją tak zwane „czynniki stylu życia” – takie jak wystarczająca ilość snu, ćwiczenia i ograniczenie stresujących czynników – wydają się być bardziej istotne w łagodzeniu i zapobieganiu bólowi szyi.

Mit nieprawidłowej postawy

Chociaż poglądy na temat postawy w przypadku bólu szyi są mocno zakorzenione, nauka opowiada zupełnie inną historię. Pojawia się zatem poważne wyzwanie sugerujące obalenie wad postawy jako przyczyny bólu szyi. Na przykład niedawne badanie obejmujące ponad 1000 nastolatków, nie wykazało statystycznie istotnego związku między postawą kręgosłupa a bólem szyi – pomimo tego, że w badaniu wzięły udział łatwo identyfikowalne podgrupy, takie jak ci, którzy siedzieli zgarbieni lub ci, którzy siedzieli wyprostowani.

Różni ludzie siedzą w różnych pozycjach, ale wydaje się, że nie ma to nic wspólnego z bólem. W rzeczywistości z tego konkretnego badania wynika, że ​​„postawa” nastolatka ma więcej wspólnego z ich nastrojem. Badania wykazały również, że zmiana sposobu siedzenia podczas pracy – poprzez zmianę stanowiska pracy ma niewielki lub żaden wpływ na to, czy u pacjenta wystąpi ból szyi.

Ponadto niewiele jest wysokiej jakości dowodów na to, że takie interwencje mogą prowadzić do szybszego powrotu do zdrowia u osób z bólem szyi. W różnych badaniach badacze obserwowali grupy osób, które nie odczuwają bólu szyi oraz osoby, które od czasu do czasu doświadczają bólu szyi. U niektórych osób w tych grupach wystąpił uciążliwy ból szyi, a badacze przyjrzeli się im uważnie.

Okazało się, że osoby cierpiące na ból szyi mają niższą jakość i ilość snu i pracują z dużymi obciążeniami. Byli również mniej aktywni fizycznie i mieli obniżony nastrój. Ich organizmy zasadniczo doświadczają większego stresu, a oni sami zauważają większe „napięcie mięśni” na szyi. Co ważne, to wszystko dzieje się, zanim ból się rozwinie.

Naukowcy odkryli, że nawet wśród dzieci w wieku dziewięciu lat objawy takie jak zmęczenie i trudności ze snem – wraz z bólami głowy, bólem brzucha i obniżeniem nastroju – były czynnikami ryzyka zarówno wystąpienia, jak i utrzymywania się cotygodniowego bólu szyi. Dzieci były monitorowane przez cztery lata.

Sen, ćwiczenia i relaks

Z drugiej strony wykazano, że silniejsza szyja, ćwiczenia, z których czerpie się radość – a nawet codzienne wykonywanie większej liczby kroków – chronią przed bólem szyi. Powinniśmy także pamiętać, byśmy nie zostali pozbawieni snu, mniej aktywni fizycznie i zestresowani, a wtedy, miejmy nadzieję, skuteczniej poradzimy sobie z bólem szyi i będziemy mogli mu zapobiegać.

Usiądź przy biurku, tak jak chcesz. Jeśli siedzisz przez dłuższy czas w jednej pozycji, postaraj się ją zmienić – ponieważ jedną z kluczowych rzeczy, aby uniknąć bólu szyi, jest częsta zmiana pozycji w ciągu dnia.

A jeśli odczuwasz ból szyi, pójdź spać wcześniej kilka nocy z rzędu, rozważ włączenie do codziennej rutyny czegoś relaksującego – a może wyjdź na spacer w porze lunchu? Co ważne, musisz także przestać się martwić tym, jak siedzisz lub chodzisz, ponieważ nauka wydaje się pokazywać, że może nie istnieć coś takiego jak „zła” postawa.