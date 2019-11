Te popularne choroby mogą zwiększyć ryzyko reumatoidalnego zapalenia stawów

Nikt nie wie, co powoduje reumatoidalne zapalenie stawów – ale naukowcy z Mayo Clinic mogą być o krok bliżej tego odkrycia dzięki swoim najnowszym ustaleniom. W najnowszym badaniu wzięto pod uwagę 3276 osób, z których 821 miało reumatoidalne zapalenie stawów. Badacze doszli do wniosku, że osoby z cukrzycą typu 1, zakrzepami (w przeszłości) lub nieswoistymi zapaleniami jelit (IBD) są bardziej narażone na rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów.

RZS ciągle groźne

Inne czynniki ryzyka RZS obejmują historię tej choroby w rodzinie, zażywanie czy palenie tytoniu, bycie kobietą, nadwagę lub otyłość oraz historię przyjmowania antybiotyków. Naukowcy zauważyli również, że osoby z RZS mają zwiększone ryzyko rozwoju chorób serca, zakrzepów krwi i bezdechu sennego.

„Stwierdziliśmy, że choroby współistniejące kumulują się w przyspieszony sposób po zdiagnozowaniu reumatoidalnego zapalenia stawów” –powiedziała Vanessa Kronzer, klinicysta badacz ds. reumatologii w Mayo Clinic i autorka badania. „Odkryliśmy również, że choroby autoimmunologiczne i padaczka mogą predysponować do rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów, podczas gdy choroby serca i inne stany mogą rozwijać się w wyniku reumatoidalnego zapalenia stawów” – dodała.

Co to znaczy?

Krótko mówiąc, oznacza to, że te odkrycia mogą mieć ważne implikacje dla zrozumienia, jak rozwija się RZS. Naukowcy stwierdzili, że może to potencjalnie prowadzić do wcześniejszych inicjatyw w zakresie jego wykrywania i leczenia. „Odkrycia mają ważne implikacje dla zrozumienia, jak rozwija się reumatoidalne zapalenie stawów” – podsumowują autorzy oświadczenia Mayo Clinic. „Może to również prowadzić do wcześniejszych inicjatyw w zakresie wykrywania i badań przesiewowych w kierunku innych chorób i stanów”.

Przedstawiciele kliniki zauważyli, że RZS wpływa na błonę śluzową stawów i może ostatecznie uszkodzić płuca, serce i naczynia krwionośne. Dodali, że skrzepy krwi wykryto u wielu uczestników badania, zanim zdiagnozowano u nich RZS. Zgłaszali także „silny” związek z cukrzycą typu 1 przed rozpoznaniem RZS.

„Nasze ustalenia sugerują, że osoby z niektórymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca typu 1 lub choroba zapalna jelit, powinny być uważnie monitorowane pod kątem reumatoidalnego zapalenia stawów” – powiedziała Kronzer.

„Ponadto osoby cierpiące na reumatoidalne zapalenie stawów i ich opiekunowie powinni zachować większą czujność i częściej skłaniać się w kierunku badań przesiewowych pod kątem chorób układu krążenia, zakrzepów krwi i bezdechu sennego” – dodała.

