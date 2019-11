Studenci UW i WUM opracują aplikację dla chorych na łuszczycę

Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS Dagmara Samselska poinformowała PAP, że prace nad stworzeniem aplikacji rozpoczęły się podczas medycznego hackathonu – Medhacku pt. „Łuszczyca pod kontrolą”, który odbywał się w piątek i sobotę (22-23 listopada) na Wydziale Fizyki UW. Organizatorem tego konkursu jest Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Unią Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, Wydziałem fizyki oraz firmą Pfizer sp. z o.o.

„Cieszę się że Unia mogła zostać partnerem Medhacku, ponieważ dzięki temu być może powstanie bardzo ciekawe narzędzie dla pacjentów do tzw. zarządzania łuszczycą. Jest to bardzo istotne, ponieważ łuszczyca jest chorobą przewlekłą, która generuje wiele dodatkowych dolegliwości, a dzięki takiemu narzędziu pacjenci będą mogli sobie lepiej radzić z kontrolowaniem ich” – tłumaczyła Samselska. Jej zdaniem właściwe zarządzanie łuszczycą może prowadzić do lepszych efektów terapeutycznych i pomóc osobom, które na nią cierpią, w codziennym funkcjonowaniu.

Zdaniem konsultant ds. dermatologii województwa mazowieckiego prof. Ireny Waleckiej, która kieruje Kliniką Dermatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, powstanie takiej aplikacji jest wielką nadzieją dla osób chorych na łuszczycę. Aplikacja może ułatwiać przynajmniej części pacjentom z łuszczycą np. samodiagnozowanie się czy samokontrolę, będzie podpowiadała o braniu leków. „My – lekarze – jeszcze liczymy na to, że powstanie aplikacja, która nam będzie ułatwiała pracę i która będzie scalona z aplikacją dla pacjentów” – powiedziała dermatolog, która miała wykład dla uczestników Medhacku na temat łuszczycy.

Przemysław Krawczyk z Inkubatora UW powiedział PAP, że w hackathonie udział brały zespoły złożone ze studentów różnych kierunków – informatyki, fizyki, psychologii i medycyny (głównie z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Uczestnicy konkursu wysłuchali m.in. prelekcji na temat łuszczycy i mogli lepiej poznać perspektywę osób, które na nią cierpią.

Studenci zgłaszający się do Medhaku mieli różną motywację, na przykład część z nich przyznała, że ma osobę bliską chorą na łuszczycę lub że sami na nią cierpią.

„Na łuszczycę cierpi duża część społeczeństwa, bo mówi się nawet o 5 proc. populacji w Polsce. Z drugiej strony jest to schorzenie, z powodu którego pacjenci dość często mogą doświadczać wielu nieprzyjemnych sytuacji, np. w życiu codziennym. My chcemy odpowiedzieć na problemy chorych – polepszyć ich życie, wspomóc w procesie leczenia, a także zwrócić uwagę na niezrozumienie i wykluczenia społeczne, z którymi się spotykają” – powiedział Krawczyk.

Aktualnie przed zespołami jeszcze dwa tygodnie intensywnej pracy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia.

PAP – Nauka w Polsce

Czytaj także:

Czy łuszczyca może zwiększać ryzyko raka?