Masz 50 lat? Sprawdź, jak dieta może prowadzić do bezsenności

Liczne badania sugerują, że bezsenność nie powoduje jedynie rozdrażnienia: może być faktycznie powiązana z wieloma innymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi. Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC), krótki czas snu i zakłócenia snu są powiązane z problemami sercowo-naczyniowymi, cukrzycą czy depresją. Z tego powodu specjaliści szukali sposobów zapobiegania lub leczenia bezsenności i innych zaburzeń snu – zaczynając od poszukiwania wszystkich możliwych przyczyn.

Czytaj także:

Jak zasnąć w ciągu 60 sekund? Banalnie prosty trik

Jak dieta może prowadzić do bezsenności?

Naukowcy z Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons w Nowym Jorku dowodzą, że dieta bogata w rafinowane węglowodany – szczególnie cukry dodane – jest związana z wyższym ryzykiem bezsenności. Tak przynajmniej wydaje się być w przypadku kobiet w wieku 50 lat i starszych. Bezsenność może mieć poważny wpływ na zdrowie i samopoczucie osoby. Teraz badanie kobiet w wieku 50 lat i starszych wykazało, że niektóre części diety najprawdopodobniej przyczyniają się do tego zaburzenia snu. Zespół badawczy donosi o tych odkryciach w opracowaniu, które teraz pojawiło się w The American Journal of Clinical Nutrition Trusted Source.

Badacze pracowali z danymi 53 069 kobiet w wieku 50–79 lat, z których wszystkie wzięły udział w badaniu obserwacyjnym Inicjatywy Zdrowia Kobiet od września 1994 r. do grudnia 1998 r. Badacze ostrzegają, że z ich analizy nie było jasne, czy spożywanie rafinowanych węglowodanów prowadzi do bezsenności, czy też osoby, które doświadczyły bezsenności, częściej spożywają rafinowane węglowodany, zwłaszcza słodką żywność.

Zauważają jednak, że istnieje możliwy mechanizm leżący u podstaw dodawania cukrów powodujących zakłócenia snu. Gdy poziom cukru we krwi szybko wzrasta, organizm reaguje uwalniając insulinę, a wynikający z tego spadek cukru we krwi może prowadzić do uwalniania hormonów, takich jak adrenalina i kortyzol, które mogą zakłócać sen.

Herbatki na dobry sen

Czytaj także:

Masz powyżej 50 lat? Sprawdź, jak schudnąć