Jak zasnąć w ciągu 60 sekund? Banalnie prosty trik

Masz dość liczenia owiec? O poranku jesteś zmęczony, ponieważ wieczorem bardzo długo wierciłeś się w łóżku? Nigdy więcej leżenia, z szeroko otwartymi oczami, w ciemności po przebudzeniu w środku nocy! Istnieje bardzo prosta metoda, ułatwiająca zasypianie.

Jak zasnąć w 60 sekund? Metoda 4-7-8

Ta metoda jest łatwiejsza niż się wydaje. Najpierw usiądź w wygodnej pozycji na łóżku. Następnie po prostu wdychaj powietrze przez nos przez cztery sekundy, wstrzymaj oddech na siedem sekund, a następnie powoli wydychaj przez usta przez kolejne osiem sekund. Powtarzaj, aż zaśniesz.

To wszystko! Tak przynajmniej twierdzi wykształcony na Harvardzie lekarz Andrew Weila, który przyjął to ćwiczenie z wielowiekowej praktyki medytacji indyjskich joginów.

„To najlepsza metoda, jaką znalazłem, aby poradzić sobie z powrotem do łóżka, jeśli musisz wstawać w środku nocy” – powiedział w trakcie swojego wykładu. Dlaczego nie spróbować?

Jogini używają tej metody do osiągnięcia stanu pełnego relaksu, przeciwdziałania stresowi i lękowi. Umyślne spowolnienie oddechu powoduje również spowolnienie rytmu serca, co powoduje rozluźnienie reszty ciała. Innymi słowy, jest to naturalny środek uspokajający – dla twojego ciała I umysłu.

Konieczna jest jednak regularność. Stosowanie tej praktyki dzień w dzień może ci osiągnąć pewną rutynę. Im wcześniej nauczyć się szybko zasypiać i będziesz dążyć do bycia wyspanym każdego dnia, tym większe będziesz miał szanse na zachowanie dobrego zdrowia.