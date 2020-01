Jak wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny i ile to kosztuje?

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego to ogromny wydatek, który dla wielu opiekunów osób chorych jest bardzo dużym obciążeniem finansowym. Brak możliwości zakupu nowego lub używanego sprzętu rehabilitacyjnego nie ogranicza jednak możliwości samodzielnej rehabilitacji bliskich nam osób, bo można go wypożyczyć za darmo lub za niewielką opłatą.

Sprzęt do rehabilitacji – kiedy warto z niego korzystać?

Sprzęt do rehabilitacji w domu stosowany jest zarówno w przypadku osób, które urodziły się z różnymi niepełnosprawnościami, jak i osób, które z wielu powodów utraciły pełną sprawność i wymagają stałego wsparcia w powrocie do dobrego zdrowia oraz formy fizycznej. Najczęściej stosowany jest w domowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadami wrodzonymi, osób po wypadkach i kontuzjach, a także seniorów i osób, u których zdiagnozowano schorzenia przewlekłe wpływające na sprawność fizyczną. Koniecznością jest stosowanie sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku osób trwale lub czasowo unieruchomionych, bo pomaga on wzmacniać i odbudowywać mięśnie oraz zapobiega powstawaniu przykurczów.

Najczęściej stosowany w warunkach domowych sprzęt rehabilitacyjny to wózki inwalidzkie i specjalistyczne wózki rehabilitacyjne, krzesła stabilizujące, wyciągi pomagające w pionizacji osób chorych i ich pielęgnacji, specjalne urządzenia służące ułatwieniu kąpiel osoby chorej, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, a także drobny sprzęt treningowy np. specjalne piłki i maty do ćwiczeń, rowerki stacjonarne, bieżnie czy drabinki. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego nie zawsze jest możliwy, a korzystanie z niego ułatwia pielęgnację osób niesprawnych i wpływa na stan ich zdrowia, więc dobrą alternatywą jest jego wypożyczenie.

Jak wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny?

Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego nie jest trudne. W niemal każdym większym mieście oraz w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych można znaleźć wypożyczalnie dysponujące różnego rodzaju sprzętem, który niezbędny jest do rehabilitacji osoby chorej w warunkach domowych. Warto poradzić się lekarza lub rehabilitanta, który podpowie, gdzie można ubiegać się o udostępnienie sprzętu do domowej rehabilitacji oraz jakie urządzenia i akcesoria będą niezbędne dla danej osoby chorej. Sprzęt rehabilitacyjny można także wypożyczyć w niektórych sklepach medycznych oraz w fundacjach zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Ułatwieniem podczas poszukiwania odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego jest posiadanie zaświadczenia o niepełnosprawności.

Ile kosztuje wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego?

W niektórych przypadkach można wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny, uiszczając jedynie kaucję zwrotną. Jest to duże ułatwienie dla osób, których budżety domowe i tak są nadmiernie obciążone poprzez comiesięczne koszty zakupu leków oraz środków higienicznych i pielęgnacyjnych dla osób chorych. Niestety, chcąc korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego najnowszej generacji, który oferują profesjonalne wypożyczalnie np. przy sklepach medycznych, trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat. Najczęściej jest to od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie w zależności od rodzaju wypożyczanego sprzętu. Przykładowo wypożyczenie nowoczesnego łóżka rehabilitacyjnego z wyciągiem to koszt około 200 zł miesięcznie plus kaucja w wysokości kilkuset złotych. Z podobnymi wydatkami trzeba się liczyć w przypadku konieczności wypożyczenia specjalistycznego wózka rehabilitacyjnego, fotela rehabilitacyjnego czy pionizatora. Drobny sprzęt rehabilitacyjny można wypożyczyć za niewielkie pieniądze, jednak warto przeliczyć, czy jest to opłacalne, bo np. korzystniejszą opcją może okazać się zakup sprzętu używanego.

Czytaj także:

Ekspertka: Udar to najczęstsza przyczyna niepełnosprawności