Wypalenie zawodowe i poważna depresja a migotanie przedsionków. Naukowcy znaleźli związek

W nowym badaniu, które zostało opublikowane 13 stycznia w European Journal of Preventive Cardiology, badacze odkryli związek między ciężkim wypaleniem – znanym również jako wyczerpanie życiowe – a ryzykiem rozwoju migotania przedsionków.

To badanie sugeruje, że „wyczerpanie i słabe zdolności radzenia sobie, wraz z objawami depresji, mogą przyczyniać się do migotania przedsionków”, powiedział dr David Friedman, dyrektor ds. Niewydolności serca w Long Island Jewish Valley Stream w Northwell Health na Long Island w Nowym Jorku, który nie był zaangażowany w badanie. Witalne wyczerpanie to coś więcej niż depresja. Niedawna ankieta Gallupa wykazała, że ​​około dwie trzecie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin doświadczyło wypalenia zawodowego, a prawie jedna czwarta czuje się wypalona „bardzo często lub zawsze”. Jednak autor badania dr Parveen Garg, profesor medycyny klinicznej w Keck School of Medicine Uniwersytetu Południowej Kalifornii powiedział CNN, że wypalenie może być spowodowane przez dowolny stresor, w tym stres osobisty lub napięcie w domu lub w rodzinie.

Wypalenie życiowe a ryzyko migotania przedsionków

W nowym badaniu Garg i jego koledzy obserwowali ponad 11 000 osób przez prawie 25 lat, szukając oznak żywotnego wyczerpania, gniewu, stosowania leków przeciwdepresyjnych i słabego wsparcia społecznego. Naukowcy odkryli, że osoby o najwyższym poziomie wyczerpania życiowego miały większe ryzyko rozwoju AFib podczas obserwacji w porównaniu z osobami bez lub z niskim poziomem wyczerpania życiowego.

Osoby, które zgłosiły stosowanie leków przeciwdepresyjnych, również miały wyższe ryzyko rozwoju AFib, chociaż efekt ten zniknął, gdy naukowcy wzięli pod uwagę inne czynniki, które mogą przyczyniać się do AFib. Istnieje kilka innych dobrze ustalonych czynników ryzyka AFib, które można modyfikować, takich jak wysokie ciśnienie krwi, choroby serca i upijanie się. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć związek między wypaleniem a AFib.

Czytaj także:

Ekspert: Choroby serca to nie tylko ból w klatce piersiowej