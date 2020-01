Implant, leczenie kanałowe, wyrwanie zęba? Odstaw papierosy

Dym papierosowy zawiera kilka tysięcy szkodliwych substancji. Nie jest trudno sobie wyobrazić, że w szczególny sposób oddziałują na błonę śluzową w jamie ustnej – w końcu jest ona bezpośrednio narażona na ich wpływ. Ale wpływ palenia na powodzenie leczenia stomatologicznego jest zdecydowanie bardziej złożony. Chodzi nie tylko o bezpośredni kontakt śluzówki z dymem.

Jak nikotyna wpływa na zęby i przyzębie

Palacze mają częściej problemy z zębami i przyzębiem niż osoby niepalące. Autorzy artykułu „Wpływ palenia na osteointegrację wszczepów stomatologicznych” wskazują, że u palaczy obserwuje się m.in. większy problem z gromadzeniem się płytki nazębnej (powszechnie nazywana jest „kamieniem”) oraz częstsze zapalenia dziąseł. To nie koniec. Palenie zdecydowanie pogarsza proces gojenia się, nie tylko tkanek dziąseł, ale i kości, także tej, w której osadzone są zęby, a która może być naruszona podczas choroby zębów czy przyzębia, a także zabiegów protetycznych (np. wszczepienia implantu).

„Nikotyna upośledza różne fazy gojenia kości: fazę zapalną, proliferacyjną, a także etap mineralizacji (…). U nałogowych palaczy obserwuje się (…) nasiloną resorpcję kości wyrostka zębodołowego, upośledzone gojenie. Nikotyna zawarta w tytoniu działa obkurczająco na ściany naczyń krwionośnych, znacznie zmniejsza przepływ krwi w kości i tkankach miękkich” – czytamy w artykule.

W efekcie dochodzi do niedokrwienia, a zatem dostarczanie składników odżywczych jest upośledzone, podobnie jak i tlenu oraz komórek układu immunologicznego, które zwalczają bakterie w jamie ustnej. Wskutek działania nikotyny cały układ odpornościowy się osłabia. Na dodatek w jamie ustnej palacza zmienia się mikroflora bakteryjna, m.in. wzrasta ilość bakterii beztlenowych, które mogą wywołać groźne i bolesne zapalenia w jamie ustnej, np. zapalenie okostnej.

Grupa amerykańskich i kanadyjskich naukowców poddała analizie wyniki leczenia stomatologicznego za pomocą wszczepienia implantu (196 przypadków) oraz leczenia kanałowego (także 196 przypadków), a jej rezultaty opublikowała w Journal of Endodontics. Okazało się, że tak przy implantach, jak i leczeniu kanałowym palacze byli bardziej narażeni na porażkę leczenia lub jego powikłania.

Jakie są przeciwwskazania dla wstawienia implantów zębowych

W razie konieczności usunięcia zęba (medycznie nazywanego ekstrakcją) dentysta powinien poinstruować pacjenta, co można zrobić, by nie doszło do powikłań. Wśród zaleceń na pewno znajdzie się rzucenie palenia lub chociaż powstrzymanie się od używania tytoniu przed ekstrakcją i w trakcie gojenia się zębodołu.

Zabieg wszczepienia implantu zębowego nie jest już procedurą, która jest niezbędna dla ratowania zdrowia, tj. w przypadku poważnych przeciwwskazań odpowiedzialny dentysta odmówi podjęcia się takiego zabiegu.

Kiedy może się tak zdarzyć? W tym przypadku najczęściej wtedy, gdy sumuje się kilka czynników ryzyka niepowodzenia i ciężkich powikłań. Na przykład, jak wskazuje implantolog prof. Andrzej Wójtowicz, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na wszczepienie implantu raczej nie powinna liczyć osoba paląca papierosy, uzależniona od alkoholu, ze złym stanem uzębienia i do tego nieutrzymująca higieny jamy ustnej. Oczywiście czynników ryzyka jest więcej, m.in. niestabilna cukrzyca, uzależnienie od narkotyków, przyjmowanie niektórych leków (np. bisfosfonianów). Im ich więcej, tym większe ryzyko powikłań i niepowodzenia leczenia.

