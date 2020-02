„Ja Pacjent” to piąta już debata Medycznej Racji Stanu – think tanku działającego na rzecz poprawy kondycji zdrowotnej Polaków

Zaproszenie kilkunastu organizacji pacjentów, pełniących rolę współgospodarzy spotkania, przyjęli: ich lekarze, przedstawiciele MZ, Senackiej i Sejmowej Komisji Zdrowia, NFZ, AOTMiT, uczelni medycznych, Biura Rzecznika Praw Pacjenta i Praw Obywatelskich.

„...W XXVIII Światowym Dniu Chorych myślę o wielu braciach i siostrach, którzy na całym świecie nie mają dostępu do leczenia, ponieważ żyją w biedzie. Zwracam się zatem do instytucji opieki zdrowotnej i rządów wszystkich krajów świata, aby mając na uwadze aspekt ekonomiczny nie zaniedbywały sprawiedliwości społecznej. Ufam, że łącząc zasady solidarności i pomocniczości, zostanie podjęta współpraca dla zapewnienia wszystkim dostępu do odpowiedniej opieki medycznej w celu ochrony i odzyskiwania zdrowia…” czytamy w przesłaniu Papieża Franciszka.

W kontekście wyzwań epidemiologicznych, klinicznych i ekonomicznych, przypominając o potrzebie naszej solidarności z chorymi, ich przedstawiciele rozmawiać będą z: onkologami, diabetologami, kardiologami, bariatrami i zakaźnikami, zwracając uwagę na zagrożenia populacyjne, ale również ze specjalistami w dziedzinie chorób rzadkich – upominając się o empatię i uwagę należną, najmniejszym nawet grupom cierpiących.

