5 problemów z oczami, których nie powinieneś ignorować

Biorąc pod uwagę, że jest to cud designu, ludzkie oko nie ma zbyt wielkiej sławy pod tym względem. Budzimy się, patrzymy na świat (często z pomocą okularów lub soczewek) i ruszamy z bieżącym dniem. Większość z nas uważa to za coś oczywistego, odwiedzając okulistę co roku lub dwa. Jest również prawdopodobne, że odłożymy to badanie na bliżej nieokreślony czas.

Według Centrów Kontroli i Prewencji Chorób około połowa spośród 61 milionów dorosłych w Stanach Zjednoczonych, którzy są narażeni na duże ryzyko poważnej utraty wzroku, nie odwiedzała okulisty w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Badanie oka nie tylko sprawdza wzrok, ale może również dostarczyć istotnych informacji na temat ogólnego stanu zdrowia. Wiele osób może mieć inne dolegliwości, takie jak wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, choroby zakaźne, a nawet zaburzenia autoimmunologiczne, i mogą tego nie wiedzieć, dopóki nie poddadzą się badaniu oczu.

„Oczy mogą być zwierciadłem duszy, ale mogą też powiedzieć nam o wielu chorobach ogólnoustrojowych i ich nasileniu” – wyjaśnił dr Suber Huang, dyrektor naczelny Retina Center w Ohio w Cleveland. Przesłanie jest proste: „Wszystko, co jest nowe pod względem zmiany w widzeniu, może być potencjalnie niepokojące” – powiedział.

