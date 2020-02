Nowe, przełomowe odkrycia dotyczące raka skóry

Dr Jiali Han i jego współpracownicy odkryli osiem nowych lokalizacji w genomie człowieka, podatnych na rozwój płaskonabłonkowego raka skóry. Badacze już wcześniej zidentyfikowali 14 lokalizacji o podwyższonym ryzyku raka płaskonabłonkowego skóry. To nowe badanie stanowiło potwierdzenie tych odkryć i uzupełniło je o osiem nowych lokalizacji genomowych, co zwiększyło liczbę zidentyfikowanych obszarów ryzyka do 22.

– To największe badanie genetyczne raka płaskonabłonkowego skóry – powiedział Han. – Nasze multidyscyplinarne badania dają nowe spojrzenie na biologię i etiologię raka płaskonabłonkowego i potwierdzają ważność określonych genów, a także identyfikują geny zaangażowane w ten konkretny sposób rozwoju raka.

Naukowcy przeanalizowali około 20000 przypadków raka płaskonabłonkowego skóry i 680000 przypadków osób, które nie były chore na ten rodzaj raka. Wyniki badań potwierdziły, że geny związane z pigmentacją mogą być również genami podatności na raka skóry, ale zidentyfikowano także dodatkowe szlaki molekularne.

– Można powiedzieć, że istnieją wspólne punkty raka płaskonabłonkowego, raka podstawnokomórkowego i czerniaka, czyli trzech głównych rodzajów raka skóry, ale odkryliśmy również, że niektóre geny są typowe zwłaszcza dla raka płaskonabłonkowego – powiedział Han.

Rak płaskonabłonkowy i podstawnokomórkowy są również znane jako nieczerniakowe raki skóry. Oba zwykle reagują na leczenie i rzadko rozprzestrzeniają się na inne części ciała. Czerniak jest jednak bardziej agresywny i może rozprzestrzenić się na inne części ciała, jeśli nie zostanie wcześnie zdiagnozowany.

Fizyczne cechy genomowe, takie jak jasna skóra, piegi, niebieskie oczy i brązowe włosy były związane z obszarami ryzyka. Naukowcy od dawna wiedzą, że jasna karnacja i wysoka ekspozycja na słońce są czynnikami ryzyka zachorowania na raka płaskonabłonkowego skóry.

– Unikanie ekspozycji na słońce jest zawsze podstawową metodą zapobiegania, niezależnie od pigmentacji skóry – powiedział Han.

Naukowcy kontynuują prace w celu zidentyfikowania większej liczby obszarów ryzyka. Nawet przy zidentyfikowaniu 22 regionów genomowych badania wykazały, że wyjaśniają one jedynie 8,5 procent dziedziczonego ryzyka płaskonabłonkowego raka skóry.

