Ciesz się piękną skórą w 40. 50. i 60. roku życia dzięki tym sposobom

Na większość procesów starzenia się wpływa genetyka, pochodzenie etniczne, ekspozycja na słońce... i to, co robisz (lub nie robisz), aby dbać o swoją skórę. Najbardziej zauważalnymi zmianami są:

zmniejszona elastyczność skóry

ciemniejsza pigmentacja

rozszerzenie porów

wyraźne cienkie zmarszczki

ogólne zwiotczenie mięśni na twarzy.

Jeśli uważasz, że twoja skóra nie wygląda tak, jak powinna wyglądać w twoim wieku, oto kilka porad.

Czytaj także:

5 produktów, które fatalnie wpływają na urodę

Pielęgnacja w wieku 40 lat

Kobiety zaczynają zauważać oznaki starzenia w wieku 30 i 40 lat. Naturalny cykl życia skóry zaczyna zwalniać, co oznacza pojawienie się przebarwień, zmarszczek, zwiotczenia i zmniejszenia produkcji kolagenu. Zmiany hormonalne mogą również wywoływać trądzik dorosłych.

Jeśli nie używasz produktów do pielęgnacji skóry w wieku 40 lat, nadszedł na to najwyższy czas. Niektórzy specjaliści używają do samodzielnie wykonywanych mieszanek witaminy C i retinoidów. Moc tych składników jest poparta dziesięcioleciami badań i prób klinicznych. Retinoidy takie jak tretynoina służą do stymulowania produkcji kolagenu, zapobiegania zmarszczkom i wygładzania istniejących, a nawet do walki z trądzikiem, jeśli twoje ciało postanowiło przywrócić sobie „cerę nastolatki”, ale uznało, że postawi na te najgorsze aspekty.

Jest jednak zastrzeżenie dotyczące retinoidów: ich stosowanie prowadzi do nadwrażliwości na światło, dlatego konieczne jest codzienne stosowanie kremów przeciwsłonecznych o wysokim SPF (minimum SPF 50).

Jeśli stosowanie filtrów na receptę i ta światłoczułość osłabiają twoje zainteresowanie retinoidami, miejscowo stosowana witamina C jest świetną alternatywą. Wspomaga także produkcję kolagenu, zwalcza zmarszczki, a nawet usuwa uszkodzenia spowodowane promieniami UV. Ta potęga przeciwutleniaczy niweluje również przebarwienia, w tym blizny potrądzikowe i plamy słoneczne.

Pielęgnacja w wieku 50 lat

Ponieważ te same procesy starzenia się po 40-tce trwają także po 50-tce, warto pamiętać, że menopauza może nasilać objawy. Zmiana poziomu estrogenu może powodować suchość skóry. Utrata kolagenu może prowadzić do zwiotczenia skóry wzdłuż szczęki i wokół oczu. Lata ekspozycji na słońce również zaowocują szorstką teksturą skóry i plamami słonecznymi.

Stosowanie lepszej pielęgnacji nawilżającej i miejscowych zabiegów (takich jak retinoidy lub witamina C) pomoże zmiękczyć i wygładzić suchą, szorstką skórę. Ale! Możesz spróbować też dermarollingu – zwanego również mikronakłuwaniem skóry. To może wyglądać jak zabawkowa wersja średniowiecznego narzędzia tortur (i może rzeczywiście wprawiać w lekki dyskomfort), ale może być kluczem do zwiększenia produkcji kolagenu w obrębie domowego zacisza. Wymaga to jednak każdorazowej starannej sterylizacji, ponieważ nakłuwa skórę.

Po prawidłowym wykonaniu mikronakłuwanie powoduje niewielkie uszkodzenie skóry, co z kolei może zwiększyć produkcję kolagenu i elastyny, zmniejszyć blizny i drobne zmarszczki oraz przebarwienia, a także odmłodzić skórę. Pamiętaj, by nie powiększać rozmiaru igły, aby uzyskać szybsze wyniki. Głębsze penetracje prowadzą do większego krwawienia i mogą zapewnić większą poprawę, jednak te bardziej agresywne zabiegi powinny być wykonywane w gabinecie profesjonalisty. Kosmetologa, nie kosmetyczki. W gabinecie warto postawić też na zabieg laserowy – stosowany również w przypadku blizn potrądzikowych i zmian pigmentacji. To świetny zabieg, który pomaga zmniejszyć drobne zmarszczki oraz odnowić powierzchnię skóry, aby uzyskać świeży młodzieńczy blask.

Czytaj także:

Tabletki na włosy i paznokcie – jak wybrać najlepsze?

Pielęgnacja w wieku 60 lat i później

Wraz z nadejściem 60. roku życia najbardziej zauważalnym zjawiskiem jest wyraźne zwiotczenie skóry. Miejscowe zabiegi mogą nadal zwalczać drobne linie i przebarwienia oraz działać na rzecz poprawy jędrności i tekstury. Ale one nie wystarczą, aby zwalczyć zwiotczenie z powodu utraty objętości na twarzy. Na szczęście istnieją mniej inwazyjne opcje.

Możliwe jest wstrzyknięcie wypełniacza pod tę luźną skórę. Istnieją specjalne preparaty, o które należy zapytać w klinice medycyny estetycznej, które pozwolą przywrócić kontury, które zostały utracone i zapewnią swoisty lifting. Istnieją również metody wykorzystujące technologię ultradźwiękową do pobudzenia produkcji kolagenu oraz do naturalnego i nieoperacyjnego liftingu i napięcia skóry.

Niezbędne opcje przeciwstarzeniowe w każdym wieku

Nowa technologia przyniosła bogactwo minimalnie inwazyjnych procedur walki z oznakami starzenia się, a także nowe, mniej dokuczliwe metody leczenia miejscowego. Ale jaka jest najbardziej skuteczna metoda zwalczania oznak starzenia się? Zapobieganie uszkodzeniom słonecznym. I nie pomoże tu szybkie prześlizgiwanie się z samochodu do biura, by nie narażać się na słońce. Te uszkodzenia... i tak przychodzą niczym bomba z opóźnionym zapłonem.

Bądź miła dla swojego obecnego i przyszłego ja. Zrezygnuj z opalania i solarium, zakładaj kapelusz i okulary przeciwsłoneczne i zawsze noś ze sobą krem ​​z filtrem o szerokim spektrum działania. Przez wiele lat będziesz cieszyć się zdrową, lśniącą skórą.

Czytaj także:

Wazelina na twarz – sekret urody Jennifer Aniston