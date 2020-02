7 poważnych chorób, które łatwo pomylić ze zwykłym zmęczeniem

Zespół przewlekłego zmęczenia (zespół chronicznego zmęczenia) uważny jest za nową chorobę cywilizacyjną. Dotyczy rosnącego odsetka ludzkiej populacji, także dzieci i młodzieży, a jego przyczyną jest m.in. nadmiar codziennych obowiązków, szybkie tempo życia oraz przewlekły stres.

Uczucie zmęczenia – objaw choroby czy zmora naszych czasów?

Zmęczenie nie musi oznaczać poważnej choroby, jednak zawsze jest sygnałem alarmującym, który świadczy o tym, że nasz organizm nie radzi sobie z intensywnym trybem życia. Uczucie zmęczenia i uczucie wyczerpania pojawiają się w efekcie częstego nieprzesypiania nocy, stosowania nieprawidłowo skomponowanej diety, stresu, przepracowania oraz coraz częściej występującego u osób w różnym wieku braku umiejętności efektywnego odpoczynku i relaksu. Nie potrafimy odciąć się od problemów dnia codziennego, dbać o znalezienie czasu tylko dla siebie i zrezygnować z niektórych mniej ważnych obowiązków na rzecz błogiego relaksu i odpoczynku. Skutkuje to nasilającym się uczuciem zmęczenia, które z czasem może zacząć utrudniać normalne funkcjonowanie. Niestety, przewlekłe zmęczenie towarzyszy coraz większej liczbie osób, dlatego warto poznać ważne symptomy, które mogą świadczyć o tym, że brak sił witalnych może być objawem poważnej choroby.

Ciągłe zmęczenie – kiedy może świadczyć o chorobie?

Wiele chorób objawia się uczuciem zmęczenia, sennością i brakiem sił witalnych. Niektóre z nich dotyczą naszej psychiki np. depresja, która przez długi czas może objawiać się jedynie wzmożoną sennością, wyczerpaniem i rezygnacją z ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu. Istnieją też bardzo poważne choroby, które, zanim zaczną powodować np. ból lub łatwe do dostrzeżenia zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, rozwijają się niemal bezobjawowo, stopniowo odbierając siły do życia i normalnego funkcjonowania. Warto je poznać, aby szybko zareagować i zgłosić się do lekarza.

Zmęczenie może świadczyć o chorobie, gdy nie mija pod wpływem zmiany trybu życia i diety oraz towarzyszy nam nawet wówczas, gdy przesypiamy odpowiednią liczbę godzin. Jeżeli po dłuższym urlopie i odpoczynku od codziennych obowiązków nadal czujemy zmęczenie, to trzeba zgłosić się do lekarza.

Poważne choroby, które objawiają się zmęczeniem

1. Nowotwory

Większość chorób nowotworowych powoduje uczucie zmęczenia. Jest to zwykle pierwszy objaw nowotworu, któremu towarzyszą ciągła senność, osłabienie, męczliwość oraz pogarszające się samopoczucie fizyczne i psychiczne. Niektóre nowotwory w początkowym stadium objawiają się także nagłą utratą masy ciała, powodują nawracające bóle gardła i objawy grypopodobne, a także ból kości.

2. Borelioza

Borelioza to bardzo poważna i podstępna choroba, którą przenoszą kleszcze. Nie zawsze towarzyszy jej pojawiający się na skórze i świadczący o zakażeniu rumień, dlatego w przypadku niemijającego uczucia zmęczenia i osłabienia, któremu towarzyszą np. bóle mięśni i stawów oraz uczucie rozbicia, trzeba zgłosić się do lekarza. Borelioza może zaatakować różne narządy i układu w organizmie, a brak odpowiedniego leczenia powoduje nieodwracalne zmiany w jego funkcjonowaniu.

3. Anemia

Anemia, czyli niedokrwistość z niedoboru żelaza także powoduje przewlekłe zmęczenie. Mogą towarzyszyć mu zawroty i bóle głowy, bladość skóry i błon śluzowych, pieczenie dziąseł i języka, a także nadmierna senność. Anemia jest częstym skutkiem stosowania diet odchudzających oraz odżywiania się jedynie produktami wysoko przetworzonymi, a także powikłaniem występowania np. bardzo obfitych miesiączek u kobiet.

4. Odwodnienie organizmu

Przewlekłe odwodnienie organizmu nie jest mitem, ale faktem, który dotyczy dużego odsetka ludzkiej populacji. Pijemy mało wody, zastępując ją sokami, kawą, napojami gazowanymi i energetykami, jednak napoje te nie są w stanie zapewnić odpowiedniego nawodnienia naszego organizmu. Odwodnienie powoduje nie tylko ciągłe zmęczenie, ale także ból głowy, problemy z pamięcią i koncentracją oraz inne dolegliwości, jednak najdotkliwiej odbija się na naszej gospodarce wodno-elektrolitowej, funkcjonowaniu serca i układu krążenia oraz układu mięśniowego.

5. Choroby nerek

Nerki przez dłuższy czas mogą chorować bezobjawowo. Zmęczenie jest jednym z nietypowych symptomów schorzeń nerek, które zwykle bagatelizujemy. Zaczynamy reagować dopiero w momencie, gdy pojawia się ból podbrzusza, ból krzyża, problemy z oddawaniem moczu i gorączka. Niestety, z pozoru niegroźne choroby nerek mogą doprowadzić do niewydolności tego narządu.

6. Bezdech senny

Bezdech senny pojawia się najczęściej u osób, które chrapią. Prowadzi do niedotlenienia (w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do śmierci) oraz pogorszenia funkcjonowania całego organizmu. Jeżeli chrapiemy i czujemy ciągłe zmęczenie, trzeba jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

7. Cukrzyca

Cukrzyca to kolejna choroba, która powoduje przewlekłe zmęczenie. Przez dłuższy czas może to być jedyny objaw zaburzeń funkcjonowania organizmu, które powoduje nieprawidłowe wydzielanie insuliny.

