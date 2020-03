Rak trzustki. Będzie przełom w leczeniu?

Przewiduje się, że rak trzustki stanie się drugą wiodącą przyczyną zgonów związanych z rakiem do 2030 r. Jednak ostatnie zmiany w zakresie zaawansowania i leczenia zapewniają opcje poprawy długoterminowego współczynnika przeżycia w przypadku diagnozy.

Będzie przełom w leczeniu raka trzustki?

Badanie sugeruje nową koncepcję resekcji i identyfikuje obiektywne przedoperacyjne czynniki prognostyczne, które mogą przewidzieć długoterminowe przeżycie pacjentów dotkniętych gruczolakorakiem przewodowym trzustki (PDAC), najczęstszym rodzajem raka trzustki.

„Nasze badania sugerują, że należy rozważyć nową koncepcję resekcji, która ma odzwierciedlać biologię guza i odpowiedź na chemioterapię” – powiedział dr n. Med. Marco Del Chiaro, szef chirurgii onkologicznej w kampusie medycznym Anschutz. „Dlatego częściowo przezwycięży to istniejące wytyczne, które w większości opierają się na cechach anatomicznych guza. Cechy anatomiczne guza są niezwykle subiektywne i różnią się od środka do środka i od chirurga do chirurga”.

W badaniu naukowcy przeanalizowali prawie 8 000 pacjentów, którzy przeszli resekcję trzustki z powodu PDAC od stycznia 2010 r. do grudnia 2016 r. Badanie wykazało, że głównymi czynnikami prognostycznymi przeżycia były m.in. wiek, płeć, poziomy antygenu węglowodanowego CA 19-9, wielkość guza, pierwotna miejsce, leczenie w celu zmniejszenia guza przed operacją i typ obiektu. Na przykład placówki akademickie były powiązane z lepszymi wskaźnikami przeżycia. Siła wyników została zweryfikowana za pomocą wysokiego, istotnego testu losowego, testu log-rank i prostego współczynnika ryzyka.

Jednym z najważniejszych ustaleń jest to, że zaangażowanie guza w tętnice około-trzustkowe w skanach przedoperacyjnych, historycznie uważanych przez kilka centrów za przeciwwskazanie do operacji, nie ma negatywnego wpływu na wskaźniki przeżycia po resekcji.

Badanie ma tę zaletę, że pozwala oszacować wynik każdego pacjenta przed operacją i niezależnie od lokalnych cech anatomicznych guza, aby zrozumieć, czy pacjent kwalifikuje się do operacji na podstawie przewidywanego przeżycia długoterminowego. Zastosowanie nomogramu w praktyce klinicznej należy zaproponować po prospektywnej walidacji.

„Te wyniki potwierdzają kierunek, jaki obieramy na kampusie medycznym University of Colorado Anschutz” – powiedział dr Richard Schulick, przewodniczący Wydziału Chirurgii i dyrektor University of Colorado Cancer Center w kampusie. „Zapewniając multidyscyplinarne podejście do leczenia chorób trzustki, oferujemy pacjentom zindywidualizowaną opiekę i możemy dopasować kandydatów do różnych rodzajów terapii, które najlepiej sprawdzą się w ich indywidualnych przypadkach. W rezultacie wprowadzono nową koncepcję stopniowania opartego na prognozach dla pacjentów oraz możliwość przezwyciężenia starej koncepcji i ograniczeń anatomicznego stadium choroby”.

Badania zostały opublikowane w Annals of Surgery.

Czytaj także:

Eksperci: Zwiększa się zachorowalność na choroby hematologiczne