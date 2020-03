Naukowcy: Jazda rowerem do pracy może być ryzykowna

Codzienna aktywność fizyczna

Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca przynajmniej 150 min umiarkowanego wysiłku fizycznego tygodniowo. Wiele badań potwierdza zdrowotne korzyści wynikające z regularnej aktywności fizycznej – zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, udaru, nadciśnienia, cukrzycy typu 2, otyłości i niektórych nowotworów (zwłaszcza piersi i jelita grubego). Przemieszczanie się do pracy na pieszo lub poprzez jazdę rowerem są jednymi ze sposobów na podejmowanie się aktywności fizycznej. Najnowsze badania wskazują, że pomimo wielu benefitów, jazda rowerem do pracy niesie ze sobą pewne ryzyko.

Na co narażeni są rowerzyści? Nowa analiza

Brytyjscy naukowcy postanowili przeanalizować korzyści i szkody, jakie może przynieść codzienne poruszanie się do pracy różnymi środkami transportu. W badaniu wzięło udział ponad 230 tys. osób, średnio w wieku 52,4 lat. 5 704 (2,5 proc.) osób do pracy jeździło głównie rowerem. Podczas dziewięcioletniej obserwacji 10 241 osób (4,4 proc.) z całej grupy badanych doznało urazów, w tym 397 (7 proc.) rowerzystów oraz 7 698 (4,3 proc.) osób jeżdżących autem lub komunikacją miejską. Analiza i interpretacja zebranych danych wykazała, że osoby codziennie dojeżdżające do pracy wyłącznie rowerem, niezależnie od ich wieku, płci i czasu jazdy, mały większe ryzyko urazów o 33 procent w porównaniu z tymi, którzy jeździli samochodem lub komunikacją miejską. Do najczęstszych urazów należały głównie obrażenia głowy lub szyi, a także złamania. Poruszanie się do pracy na pieszo nie miało żadnego związku z ryzykiem urazów. Oprócz tego, że badanie dowiodło o większym ryzyku obrażeń, potwierdziło również liczne korzyści związane z dojeżdżaniem do pracy rowerem – zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów i obniżenie śmiertelności z powodu tych schorzeń. W związku z powyższymi wynikami badania, podczas jazdy rowerem do pracy warto pamiętać o bezpieczeństwie.

