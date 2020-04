Mężczyźni z zaburzeniami erekcji są bardziej narażeni na śmierć, niezależnie od poziomu testosteronu, sugerują badania zaakceptowane do prezentacji na ENDO 2020, dorocznym spotkaniu Towarzystwa Endokrynologicznego i publikacji w specjalnej dodatkowej części Journal of the Endocrine Society.

„Ponieważ zarówno choroba naczyniowa, jak i niski poziom testosteronu mogą wpływać na funkcję erekcji, objawy seksualne mogą być wczesnym objawem zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego i śmiertelności” – powiedział główny naukowiec Leen Antonio, doktor nauk medycznych z KU Leuven-University Hospitals w Belgii. Niski poziom testosteronu jest związany z wyższym ryzykiem śmierci u mężczyzn w średnim wieku i starszych, ale wyniki dużych badań są niespójne, powiedział Antonio. Badania powiązały również dysfunkcję seksualną ze śmiertelnością starszych mężczyzn. W nowym badaniu wykorzystano dane z europejskiego badania męskiego starzenia się (EMAS), dużego badania obserwacyjnego, które zaprojektowano w celu zbadania związanych z wiekiem zmian hormonalnych i szerokiego zakresu wyników zdrowotnych u starszych mężczyzn. Naukowcy przeanalizowali dane od 1913 uczestników w pięciu ośrodkach medycznych. Na początku badania przeanalizowali związek między pomiarami hormonów a funkcją seksualną oraz to, czy uczestnicy nadal żyli ponad 12 lat później. Mężczyźni z zaburzeniami erekcji są bardziej narażeni na przedwczesną śmierć W średnim okresie obserwacji wynoszącym 12,4 roku zmarło 483 mężczyzn – 25 procent. U mężczyzn z prawidłowym całkowitym poziomem testosteronu obecność objawów seksualnych, szczególnie zaburzeń erekcji, zwiększała ryzyko śmierci o 51 procent w porównaniu z mężczyznami bez tych objawów. Mężczyźni z niskim całkowitym poziomem testosteronu i objawami seksualnymi mieli większe ryzyko śmierci w porównaniu z mężczyznami z normalnym poziomem testosteronu i bez objawów seksualnych. Mężczyźni z zaburzeniami erekcji, słabymi porannymi erekcjami i niskim popędem płciowym mieli większe ryzyko śmiertelności w porównaniu do mężczyzn bez objawów seksualnych. U mężczyzn z tymi trzema objawami seksualnymi ryzyko śmierci było prawie 1,8 razy wyższe w porównaniu z mężczyznami bez objawów. U mężczyzn z zaburzeniami erekcji ryzyko śmierci było 1,4 razy wyższe w porównaniu z mężczyznami bez zaburzeń erekcji. Poziom wolnego testosteronu (testosteronu, który jest łatwo stosowany przez organizm) był niższy u tych, którzy zmarli. Mężczyźni, którzy mieli najniższy poziom wolnego testosteronu, mieli większe ryzyko śmierci niż mężczyźni, którzy mieli najwyższy poziom. Czytaj także:

