Skłonność do siniaków – co może ją powodować?

Siniaki – podstawowe informacje

Siniaki, czyli fioletowo-czerwone wylewy podskórne, powstają na skutek uszkodzeń drobnych naczyń krwionośnych. Najczęściej pojawiają się w wyniku urazów mechanicznych np. po uderzeniu lub pobraniu krwi i z reguły dotyczą rąk oraz nóg. W przeciwieństwie do wypukłych krwiaków siniaki są płaskie i płytko umiejscowione pod skórą. Ponadto przeważnie nie wymagają leczenia i w ciągu kilku dni stają się coraz bledsze, aż ostatecznie całkowicie znikają. Tylko czasami towarzyszy im ból i obrzęk. W niektórych przypadkach obecność siniaków może jednak wymagać konsultacji specjalistycznej. Jednym z nich jest zwiększona częstotliwość ich powstawania – jeśli pojawiają się często, licznie i bez wyraźnej przyczyny, należy sprawdzić, co jest przyczyną takiego stanu. Jest to także każdorazowo konieczne, gdy siniak pojawia się w nietypowych miejscach np. w oku, tętnicy, gardle, co może zagrażać sąsiadującym tkankom, a także gdy jest bolesny, ogranicza ruchomość stawów itp. Warto podkreślić, że siniaki mogą pojawiać się także wraz z upływem lat, gdy naczynia krwionośne stają się słabsze, a także u osób, które nadużywają alkoholu.

Skłonność do siniaków może wynikać z wrodzonej kruchości naczyń

Naczynia krwionośne są elastyczne i wytrzymałe, gdyż zbudowane są z elastyny i kolagenu. Takie cechy umożliwiają im skuteczny transport krwi, nawet przy narastającym ciśnieniu, które powoduje ich rozciąganie. Zdarza się jednak, że czasami występuje wrodzona kruchość i nadmierna przepuszczalność naczyń, co może być związane z uwarunkowaniami genetycznymi. I tak np. u niektórych osób stwierdza się brak enzymów, które budują naczynia, co powoduje ich łamliwość, a w konsekwencji większą skłonność do powstawania siniaków. Inne, dziedziczne schorzenia, które sprawiają, że na ciele często pojawiają się siniaki to hemofilia i choroba von Willebranda. Zwykle rozpoznaje się je w dzieciństwie i polegają na braku niektórych składników krwi, odpowiadających za jej krzepliwość.

Niedobory i leki mogą zwiększać częstotliwość występowania siniaków

Siniaki na ciele powstają częściej także wtedy, gdy w organizmie występują niedobory. Dotyczy to np. niedoboru witaminy C, gdyż to właśnie ona odpowiedzialna jest za trwałość ścian naczyń. Częste występowanie siniaków może być także spowodowane niedoborem witaminy K, która w organizmie odpowiada za krzepliwość krwi. Siniaki powstają także podczas niedoboru witaminy PP (niacyny, witaminy B3), gdyż bez niej stają się one wąskie, co sprzyja uszkodzeniom.

Siniaki mogą być także spowodowane stosowaniem niektórych leków. Wśród nich znajdują się: leki przeciwzakrzepowe, kortykosteroidy, a także niektóre leki przeciwbólowe bez recepty (np. z kwasem acetylosalicylowym).

Dlaczego siniaki występują częściej u kobiet?

Skłonność do częstego powstawania siniaków częściej występuje u kobiet, bo nadmiar estrogenu, jednego z żeńskich hormonów płciowych, odpowiada za osłabienie naczyń krwionośnych. Tym samym u kobiet, u których zachwiana zostanie równowaga hormonalna, mogą wystąpić siniaki. Częstsze występowanie siniaków można zauważyć także podczas miesiączki, bo właśnie wtedy naczynia krwionośne kobiet mogą być osłabione, przez co bardziej podatne na pękanie.

Na jakie poważne choroby może wskazywać częste występowanie siniaków?

Skłonność do siniaków może występować także u osób, u których występuje nabyta kruchość i przepuszczalność naczyń. Wśród nich znajdują się najczęściej chorzy, u których stwierdza się:

choroby wątroby,



niewydolność nerek,



niedoczynność tarczycy,



anemię,



choroby trzustki (siniak na brzuchu)



oraz białaczkę szpikową.

Z tego względu, jeśli siniaki pojawiają się często, trudno wytłumaczyć ich przyczynę, a także występują dodatkowe, niepokojące objawy, warto udać się na konsultację lekarską i wykonać badania diagnostyczne.

