Czy negatywne nastawienie u osób z depresją jest tymczasowe?

Tendencja do zwiększonej reakcji na negatywne wyrazy twarzy jest powszechna u osób z depresją. Wyniki nowego badania pokazują, że leczenie może zmniejszyć to nastawienie. Osoby z depresją mają skłonność do negatywnego myślenia, ale może to być tylko tymczasowe, jak sugerują nowe badania.

Ludzie z depresją mogą być bardzo wrażliwi na negatywne zdarzenia. Wcześniejsze badania wykazały, że osoby te potrafią lepiej zapamiętać negatywne słowa i bardziej zauważać smutne wyrazy twarzy niż osoby nie cierpiące na depresję. Te ustalenia należą do kategorii przetwarzania informacji emocjonalnych. Nowe badanie próbowało ustalić czy podobny wzorzec występuje w innej formie przetwarzania informacji.

Depresja ma różne twarze. Czym jest anhedonia? Automatyczne przetwarzanie informacji Automatyczne przetwarzanie informacji odnosi się do procesów poznawczych, które zachodzą przy niewielkim wysiłku lub uwagi, jak chodzenie lub prowadzenie samochodu. Naukowcy z uniwersytetu w Jyväskylä w Finlandii chcieli sprawdzić, czy negatywne nastawienie w przetwarzaniu informacji emocjonalnych nastąpiło automatycznie i czy wyniki z czasem uległy zmianie. Badacze zrekrutowali równą liczbę osób z depresją i bez. Wyświetlali różne obrazy mimiki na ekranie każdemu uczestnikowi, ale kazali zwracać uwagę na odtwarzaną mowę i umieścić wzrok mocno na środku ekranu. Podczas eksperymentu zespół zadał uczestnikom pytania dotyczące historii, aby upewnić się, że jej słuchają. Nagrywali również ich odpowiedzi mózgowe, a nieco później przeprowadzono badania kontrolne. W 2-miesięcznym okresie obserwacji około połowa uczestników z depresją przeszła krótki cykl poznawczej terapii behawioralnej. W 39-miesięcznym okresie obserwacji wszyscy uczestnicy otrzymali to leczenie. To miało na celu ustalenie, czy zmniejszenie objawów wpływa na reakcje mózgu na mimikę twarzy. Zgodnie z innymi odkryciami wyniki pierwszego eksperymentu wykazały, że osoby z depresją miały bardziej znaczącą reakcję mózgu na smutną mimikę niż na obojętną.

Depresja w ciąży a stany zapalne. Jaki jest związek? Negatywne nastawienie nie jest trwałe Jak mówi jeden z autorów: „Wyniki wskazują, że uprzedzenia związane z depresją w przetwarzaniu smutnych wyrazów twarzy występują już we wczesnej i automatycznej fazie przetwarzania informacji". Jednak dalsze ustalenia wykazały, że to negatywne nastawienie nie jest trwałe i że w rzeczywistości może się zmniejszyć, gdy objawy się zmniejszą. Odpowiedzi mózgu na początku nie pomogły przewidzieć, które osoby wyzdrowieją po leczeniu. Mogą jednak okazać się przydatne w identyfikacji samej depresji. Chociaż badanie było długoterminowe, nadal nie jest jasne, czy uprzedzenie, na którym się koncentrowało, „jest przyczyną lub objawem depresji", jak informują naukowcy. Dalsze badania z większą wielkością próby i równym rozkładem płci mogą doprowadzić do odmiennych wyników.

