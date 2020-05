Zakażenie bakteryjne i wirusowe: jaka jest różnica?

Bakterie i wirusy mogą powodować wiele typowych infekcji. Ale jakie są różnice między tymi dwoma rodzajami organizmów zakaźnych? Bakterie to małe mikroorganizmy zbudowane z jednej komórki. Są bardzo różnorodne i mogą mieć wiele różnych kształtów i cech strukturalnych. Bakterie mogą żyć w prawie każdym możliwym środowisku, w tym w ludzkim ciele lub na nim. Tylko garstka bakterii powoduje infekcje u ludzi. Bakterie te nazywane są bakteriami chorobotwórczymi.

Wirusy są innym rodzajem drobnego mikroorganizmu. Podobnie jak bakterie, są bardzo różnorodne i mają różnorodne kształty i cechy. Wirusy są pasożytnicze. Oznacza to, że do życia potrzebują żywych komórek lub tkanek. Wirusy mogą atakować komórki twojego ciała, wykorzystując składniki komórek do wzrostu i namnażania. Niektóre wirusy zabijają nawet komórki gospodarza w ramach ich cyklu życia.

Jak przenoszone są infekcje bakteryjne?

Wiele infekcji bakteryjnych jest zaraźliwych, co oznacza, że ​​można je przenosić z człowieka na człowieka. Może to nastąpić na wiele sposobów, w tym:

bliski kontakt z osobą, która ma zakażenie bakteryjne, w tym dotykanie i całowanie

kontakt z płynami ustrojowymi osoby, która ma infekcję, szczególnie po kontakcie seksualnym lub gdy kaszle lub kicha

przeniesienie z matki na dziecko w czasie ciąży lub porodu

wchodzenie w kontakt z powierzchniami skażonymi bakteriami, takimi jak klamki lub uchwyty kranów, a następnie dotykanie twarzy, nosa lub ust

Oprócz przenoszenia się z osoby na osobę infekcje bakteryjne mogą być również przenoszone przez ukąszenie zarażonego owada. Ponadto spożywanie zanieczyszczonej żywności lub wody może również prowadzić do infekcji.

W jaki sposób przenoszone są infekcje wirusowe?

Podobnie jak infekcje bakteryjne, wiele infekcji wirusowych jest również zaraźliwych. Mogą być przekazywane między osobami na wiele takich samych sposobów, w tym:

bliski kontakt z osobą, która ma infekcję wirusową

kontakt z płynami ustrojowymi osoby z infekcją wirusową

przeniesienie z matki na dziecko w czasie ciąży lub porodu

wchodzenie w kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami

Ponadto, podobnie jak infekcje bakteryjne, infekcje wirusowe mogą być przenoszone przez ukąszenie zarażonego owada lub poprzez spożywanie skażonej żywności lub wody.

Czytaj także:

Jak bez termometru sprawdzić, czy ma się gorączkę?