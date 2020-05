Arytmia serca – jak się objawia i czy jest niebezpieczna

Co to jest normalne bicie serca?

Twoje serce składa się z czterech komór – dwóch górnych komór (przedsionków) i dwóch dolnych komór (komór). Rytm serca jest zwykle kontrolowany przez naturalny rozrusznik serca (węzeł zatokowy) znajdujący się w prawym przedsionku. Węzeł zatokowy wytwarza impulsy elektryczne, które normalnie rozpoczynają każde uderzenie serca. Impulsy te powodują kurczenie się mięśni przedsionków i pompowanie krwi do komór.

Następnie impulsy elektryczne docierają do skupiska komórek zwanego węzłem przedsionkowo-komorowym (AV). Węzeł AV spowalnia sygnał elektryczny przed wysłaniem go do komór. To niewielkie opóźnienie pozwala komorom napełnić się krwią. Gdy impulsy elektryczne docierają do mięśni komór, kurczą się, powodując, że pompują krew do płuc lub do reszty ciała.

W zdrowym sercu proces ten zwykle przebiega gładko, co powoduje normalne tętno spoczynkowe od 60 do 100 uderzeń na minutę.

Objawy arytmii

Zaburzenia rytmu nie muszą powodować żadnych objawów przedmiotowych i podmiotowych. W rzeczywistości lekarz może stwierdzić arytmię podczas rutynowego badania. Jednak zauważalne oznaki i objawy niekoniecznie oznaczają poważny problem.

Zauważalne objawy arytmii mogą obejmować:

Trzepotanie w klatce piersiowej



Szybkie bicie serca (tachykardia)



Wolne bicie serca (bradykardia)



Ból w klatce piersiowej



Duszność

Inne objawy mogą obejmować:

Niepokój



Zmęczenie



Zawroty głowy



Omdlenia

Czynniki ryzyka

Niektóre warunki mogą zwiększać ryzyko wystąpienia arytmii. Obejmują one:

Choroba wieńcowa, inne problemy z sercem i poprzednia operacja serca. Wąskie tętnice serca, zawał serca, nieprawidłowe zastawki serca, wcześniejsza operacja serca, niewydolność serca, kardiomiopatia i inne uszkodzenia serca są czynnikami ryzyka prawie każdego rodzaju arytmii.



Wysokie ciśnienie krwi. Zwiększa to ryzyko rozwoju choroby wieńcowej. Może również powodować, że ściany lewej komory stają się sztywne i grube, co może zmienić sposób, w jaki impulsy elektryczne przemieszczają się przez twoje serce.



Wrodzona wada serca. Narodziny z zaburzeniami czynności serca mogą wpływać na rytm serca.



Problemy z tarczycą. Nadczynność lub niedoczynność tarczycy może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.



Cukrzyca. Ryzyko rozwoju choroby wieńcowej i nadciśnienia znacznie wzrasta w przypadku niekontrolowanej cukrzycy.



Obturacyjny bezdech senny. Zaburzenie, w którym oddychanie jest przerywane podczas snu, może zwiększać ryzyko wystąpienia bradykardii, migotania przedsionków i innych zaburzeń rytmu serca.



Brak równowagi elektrolitowej. Substancje we krwi zwane elektrolitami – takie jak potas, sód, wapń i magnez – pomagają wyzwalać i przewodzić impulsy elektryczne w twoim sercu. Poziomy elektrolitu, które są zbyt wysokie lub zbyt niskie, mogą wpływać na impulsy elektryczne serca i przyczyniać się do rozwoju arytmii.

Inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia arytmii, obejmują:

Leki i suplementy. Niektóre dostępne bez recepty leki na kaszel i przeziębienie oraz niektóre leki na receptę mogą przyczyniać się do rozwoju arytmii.



Picie zbyt dużej ilości alkoholu. Picie zbyt dużej ilości alkoholu może wpływać na impulsy elektryczne w twoim sercu i może zwiększać ryzyko rozwoju migotania przedsionków.



Kofeina, nikotyna lub nielegalne używanie narkotyków. Kofeina, nikotyna i inne stymulanty mogą powodować szybsze bicie serca i mogą przyczyniać się do rozwoju poważniejszych zaburzeń rytmu serca. Nielegalne narkotyki, takie jak amfetamina i kokaina, mogą głęboko wpływać na serce i prowadzić do wielu rodzajów arytmii lub nagłej śmierci z powodu migotania komór.



