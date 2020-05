Terapia fizykalna skuteczniejsza niż dostawowe iniekcje glikokortykosteroidów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stanu kolanowego – nowe badanie

Choroba zwyrodnieniowa kolan

Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych, czyli tzw. gonartroza, objawia się przede wszystkim bólem kolan w czasie ruchu. Ból objawia się szczególnie na początku ruchu, który chory wykonuje po spoczynku. Przez pierwsze 30 minut może towarzyszyć uczucie sztywności w stawie. Dodatkowo można usłyszeć trzeszczenie w stawie kolanowym podczas aktywności fizycznej. Przyczyny gonartrozy są różnorakie: urazy, nadmierne przeciążenie podczas intensywnej pracy fizycznej, ćwiczeń, nadwaga lub otyłość, czy po prostu starzenie się organizmu.

Terapia fizykalna kontra iniekcje glikokortykosteroidów

Na łamach New England Journal of Medicine ukazała się praca porównująca skuteczność terapii fizykalnej oraz dostawowych iniekcji glikokortykosteroidów w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Pacjentów z gonartrozą losowo podzielono na dwie grupy liczące po 78 osób – w jednej grupie zastosowano terapię fizykalną, a w drugiej iniekcje glikokortykosteroidów. Poprawę kliniczną oceniano za pomocą punktacji WOMAC (ang. Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index), która mieści się w zakresie od 0 do 240 punktów – im wyższe wartości, tym większe nasilenie bólu, pogorszenie funkcji i sztywność stawów. Po pierwszym roku leczenia, chorzy poddani terapii fizykalnej osiągnęli mniejsze wartości w skali WOMAC niż pacjenci poddani iniekcjom glikokortykosteroidami (odpowiednio: 37,0 ± 30,7 vs 55,8 ± 53,8). Oznacza to, że terapia fizykalna w pierwszym roku leczenia okazała.

