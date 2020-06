Nowy mechanizm leżący u podstaw raka jelita grubego ujawnia kluczową rolę drobnoustrojów jelitowych

Choroba pochodzi z komórek nabłonkowych wyściełających jelita. Te komórki „barierowe” akumulują mutacje i nabywają z czasem złośliwe właściwości. Lepsze zrozumienie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za rozwój raka jelita grubego jest niezbędne do opracowania nowych terapii w celu skutecznego zwalczania tej śmiertelnej choroby.

Współpraca między grupami badawczymi prof. Geert van Loo, prof. Lars Vereecke i prof. Geert Berx pozwoliła zidentyfikować białko Zeb2 jako możliwą przyczynę raka jelita grubego. Naukowcy wykazali, że nienormalna ekspresja tego białka w komórkach nabłonkowych jelita myszy może wywoływać raka jelita grubego.

Zeb2 destabilizuje integralność bariery jelitowej, co pozwala bakteriom infiltrować tkankę i wywoływać reakcje zapalne. Powoduje to nieprawidłową proliferację komórek nabłonkowych, co ostatecznie prowadzi do rozwoju złośliwych guzów jelitowych. Co ważne, poprzez traktowanie myszy antybiotykami o szerokim spektrum działania w celu zabicia bakterii jelitowych lub przez hodowanie myszy w całkowicie sterylnych warunkach, rozwojowi raka można całkowicie zapobiec.

Nowe terapie

Nowy model raka jelita grubego myszy Zeb2 stanowi wyjątkowe narzędzie do badania interakcji między nowotworem a odpornością na drobnoustroje, co jest bardzo przydatne w poszukiwaniu nowych terapii ukierunkowanych na raka jelita grubego. Ponieważ rozwój raka u tych myszy jest zależny od mikrobioty, wolne od zarazków myszy Zeb2 stanowią wyjątkową przedkliniczną platformę do badań nad mikrobiomami w celu identyfikacji drobnoustrojów promujących raka, ale także do testowania nowych terapii opartych na mikrobiocie w celu zapobiegania lub leczenia raka jelita grubego.

