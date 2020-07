Badania pokazują, że ćwiczenia mogą spowolnić, a nawet zapobiec utracie wzroku

Nowe badanie z University of Virginia School of Medicine wykazało, że ćwiczenia zmniejszyły szkodliwy przerost naczyń krwionośnych w oczach myszy laboratoryjnych nawet o 45%. Ta plątanina naczyń krwionośnych jest kluczowym czynnikiem prowadzącym do zwyrodnienia plamki żółtej i kilku innych chorób oczu.

Badanie stanowi pierwsze dowody eksperymentalne pokazujące, że ćwiczenia fizyczne mogą zmniejszyć nasilenie zwyrodnienia plamki żółtej, która jest główną przyczyną utraty wzroku, twierdzą naukowcy.

Korzyści z ćwiczeń

Wstępny test porównujący myszy, które dobrowolnie ćwiczyły z tymi, które nie ćwiczyły wykazały, że ćwiczenia zmniejszyły przerost naczyń krwionośnych o 45%. Drugi test potwierdzający wyniki wykazał zmniejszenie o 32%.

Naukowcy nie są pewni, w jaki sposób ćwiczenia zapobiegają przerostowi naczyń krwionośnych. Mówią, że w grę mogą wchodzić różne czynniki, w tym zwiększony przepływ krwi do oczu.

Konieczne są dalsze badania, by potwierdzić ten prozdrowotny efekt. Może się okazać, że niewiele potrzeba, by uchronić się przed utratą wzroku.

