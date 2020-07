Wykazano istotny związek między dochodami a przeżywalnością po operacji raka płuca

Znane są różnice w przeżyciu w populacji ogólnej, które są związane z różnicami w statusie społeczno-ekonomicznym. Ponadto wydaje się, że różnica w oczekiwanej długości życia rośnie i można ją w dużej mierze wyjaśnić różnicami w zakresie zgonów z powodu chorób układu krążenia i nowotworów.

Szwedzkie badania populacyjne wykazały wcześniej związek między poziomem wykształcenia a przeżywalnością na raka płuc oraz silną korelacją między dochodami a przeżywalnością po operacji serca. To skłoniło grupę badawczą do sprawdzenia możliwego związku między dochodem do dyspozycji gospodarstwa domowego a przeżyciem po operacji raka płuc.

„Szwecja ma finansowany z podatków uniwersalny system opieki zdrowotnej, który zapewnia obywatelom równy dostęp do opieki, dlatego postawiliśmy hipotezę, że dochód do dyspozycji gospodarstw domowych nie będzie związany z długoterminowym przetrwaniem po operacji raka płuc” – mówi Erik Sachs, doktorant na Wydziale medycyny molekularnej i chirurgii w Karolinska Institutet oraz rezydent chirurgii kardiochirurgicznej w Szpitalu Uniwersyteckim Karolinska.

Dochód a przeżywalność

Badacze przeprowadzili populacyjne badanie rejestrowe, które objęło 5500 pacjentów, którzy przeszli operację raka płuca w latach 2008–2017. W średnim okresie obserwacji wynoszącym 3,2 roku zmarło 1736 pacjentów.

Po uwzględnieniu szeregu czynników, o których wiadomo, że zwiększają ryzyko śmierci, w tym starości, palenia tytoniu i częstych chorób towarzyszących, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, naukowcy odkryli, że pacjenci o najwyższych dochodach mieli o 23% niższe ryzyko śmierci w porównaniu z pacjentami o najniższych dochodach.

Naukowcy zauważają, że nie mieli dostępu do informacji na temat diety, aktywności fizycznej i wsparcia społecznego, czynników, które wcześniej były związane ze statusem społeczno-ekonomicznym i mogłyby potencjalnie wpłynąć na długość życia.

