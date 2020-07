Sposoby na pęcherze. Czy można je przekłuwać?

Przyczyn powstawania pęcherzy na skórze jest wiele; wiele jest też domowych sposobów na przyśpieszenie leczenia i pozbycie się bolących, swędzących i nieładnie wyglądających bąbli. Nie wszystkie są skuteczne i bezpieczne dla zdrowia, dlatego warto dowiedzieć się, w jaki sposób postępować z tworzącymi są na skórze pęcherzami.

Pęcherze na skórze – choroby

Pęcherze na skórze powstają z różnych przyczyn. Najczęściej spowodowane są odciskami oraz oparzeniami, jednak ich przyczyna mogą być też dermatozy pęcherzowe, czyli choroby skóry, których objawem są właśnie tworzące się na skórze bąble z treścią surowiczą. Co bardzo ważne – przyczyną pojawiania się na skórze pęcherzy, mogą też być niedobory żywieniowe oraz reakcje fototoksyczne.

Do częstych chorób, których objawem są różnej wielkości pęcherze, zaliczamy m.in.:

zakażenia wirusowe np. opryszczka i półpasiec,



zakażenia bakteryjne np. liszajec zakaźny i zakażenie gronkowcem,



choroby pęcherzowe skóry np. o podłożu immunologicznym,



choroby rumieniowe.

Pęcherze na skórze mogą być także spowodowane reakcją alergiczną np. na przyjmowane leki, spożywane pokarmy, jad owadów oraz detergenty.

Bąble na skórze wymagają odpowiedniego postępowania. W przypadku, gdy przyczyną ich powstania nie są otarcia naskórka, odciski i powierzchowne oparzenia, wymagają wizyty u dermatologa.

Ważne: pęcherze na skórze nie tworzą się bez przyczyny! Ich pojawienie się jest reakcją obronną, która chroni skórę przed dalszymi uszkodzeniami. Treść surowicza, którą zawierają bąble na skórze, ma działanie antybakteryjne, dlatego zbyt szybkie przebicie pęcherza może skutkować rozległym stanem zapalnym oraz zakażeniem skóry np. bakteriami.

Jeżeli nie wiemy, co spowodowało pojawienie się pęcherzy na skórze, to nie powinniśmy ich przebijać i stosować żadnych maści oraz innych sposobów na gojenie skóry. Postępowanie w celu usunięcia pęcherza zawsze powinno być poprzedzone wizytą u lekarza.

Pęcherze po oparzeniu słonecznym

Pęcherze po kąpielach słonecznych to objaw termicznego uszkodzenia skóry. Pojawiające się po długim przebywaniu na słońcu powierzchniowe oparzenie skóry II stopnia jest nie tylko bardzo bolesne, ale także niebezpieczne dla zdrowia, bo znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka skóry. W tym przypadku nigdy nie należy przekłuwać pęcherzy, bo może to skutkować poważnym zakażeniem bakteryjnym. Jeżeli na naszej skórze pojawiły się poparzenia słoneczne II stopnia, możemy zastosować preparaty łagodzące z apteki lub przepisane przez lekarza leki na skórę. Nie powinniśmy korzystać z kąpieli w morzu, jeziorze, rzece lub basenie, a także musimy zrezygnować z przebywania na słońcu.

Pęcherze po oparzeniu wrzątkiem

Kontakt skóry z gorącą wodą, olejem, a nawet rozgrzaną prostownicą do włosów może zakończyć się oparzeniem II stopnia. I w tym przypadku nie należy przekłuwać pęcherzy. O tym, czy trzeba je usunąć, musi zdecydować lekarz, a sam zabieg powinien zostać przeprowadzony z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które chronią przed zakażeniem bakteryjnym.

Pęcherze – odciski

Odciski to kolejna przyczyna pojawienia się na skórze pęcherzy. Najczęściej mamy z nimi do czynienia na stopach oraz na dłoniach. Przekłucie pęcherzy w przypadku odcisków może być konieczne, bo obuwie lub praca fizyczna mogą spowodować ich samoczynne pęknięcie oraz zerwanie naskórka. Jeżeli odcisk na dłoni lub stopie bardzo nam przeszkadza, to możemy go przekłuć zdezynfekowaną igłą oraz założyć opatrunek po zdezynfekowaniu skóry i zastosowaniu np. maści z antybiotykiem.

Pęcherze – opryszczka

W przypadku opryszczki nigdy nie należy przebijać tworzących się na skórze pęcherzyków, bo sprzyja to roznoszeniu zakażenia oraz wydłuża czas leczenia.

Podsumowując, w większości przypadków nie powinniśmy przekłuwać pęcherzy, które tworzą się na naszej skórze. Jeżeli nie znamy przyczyny ich powstawania, musimy skonsultować się z lekarzem i wykonać zalecone badania. W niektórych przypadkach pęcherze na skórze oznaczają choroby zakaźne, które mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia np. ospa wietrzna.

