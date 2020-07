Ból skóry głowy nie należy do rzadkich dolegliwości. Jest nie tylko dość niepokojący, ale także potrafi uprzykrzyć życie. Nie zawsze wskazuje na poważne problemy zdrowotne, jednak nie należy go bagatelizować. Co może oznaczać ból skóry głowy? Do jakiego lekarza udać się z tą dolegliwością?

Ból skóry głowy, czyli trichodynia to dość nieprzyjemna dolegliwość, która występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Może pojawić się na różnych etapach życia i często ma związek z nadmiernym wypadaniem włosów o różnym podłożu. Ból skóry głowy bywa też nabywany bólem fantomowym ze względu na to, że obejmuje najczęściej skórę w miejscu utraty włosów. Ból skóry głowy – przyczyny Boląca skóra na głowie może wskazywać na różne problemy zdrowotne. W wielu przypadkach jest wynikiem nieprawidłowego działania układu nerwowego, który obciążony stresem, zaczyna powodować różne objawy psychosomatyczne. Ból skóry głowy często występuje u osób chorujących na nerwicę i depresję oraz cierpiących na zaburzenia emocjonalne i schorzenia psychiczne. Nie oznacza to, że trachodonia zawsze wskazuje na zaburzenia w funkcjonowaniu naszej psychiki. Dolegliwość ta dokucza także osobom, którym nadmiernie wypadają włosy z powodu np. zaburzeń hormonalnych, leczenia antynowotworowego i łysienia oraz chorób skóry głowy. W przypadku mężczyzn ból skóry głowy i wypadanie włosów bardzo często idą w parze i mogą pojawić się dość wcześnie, bo nawet przed ukończeniem 30. roku życia. W takim przypadku mamy najczęściej do czynienia z genetyczną skłonnością do szybkiej utraty włosów. Kobiety także mogą tracić włosy w wyniku łysienia, które spowodowane jest przez hormony i wówczas także pojawia się ból skóry głowy, który czasami bywa nazywany bólem po utracie włosów. Co jeszcze powoduje ból skóry głowy? Przyczyną odczuwania dolegliwości bólowych w obrębie skóry głowy mogą być stany zapalne, reakcje alergiczne spowodowane np. koloryzacją włosów lub składnikami kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji, a także zbyt ciasne upinanie długich włosów w wysoki kucyk lub kok. Ból skóry głowy przy dotyku może także wskazywać na przeczulicę. Przeczulica dotykowa, która związana jest z nadwrażliwością sensoryczną, najczęściej objawia się uczuciem pieczenia skóry głowy, które pojawia się w wyniku delikatnego dotyku dłoni, korzystania ze szczotki lub grzebienia, a nawet noszenia czapki. Ból skóry głowy może dokuczać przez dłuższy czas lub pojawiać się jedynie w określonych sytuacjach. Jeżeli pojawia się jedynie np. po intensywnym wysiłku lub silnym stresie, to może wskazywać na nadciśnienie, które może powodować różnie odczuwany przez pacjentów ból i dyskomfort nie tylko w okolicy potylicy, skroni lub czoła, ale także samej skóry. Ból skóry głowy na tle nerwowym Ból skóry głowy lub dyskomfort określany jako ból cebulek włosów dość często jest spowodowany stresem i szybkim tempem życia. Może pojawiać się nie tylko w sytuacji stresowej, ale także w czasie względnego spokoju. Sprzyja mu m.in. bezsenność, nadużywanie kofeiny oraz alkoholu, a także leków uspokajających. Co zrobić, gdy boli skóra głowy? Ból skóry głowy jest wskazaniem do wizyty u lekarza. W sytuacji, gdy towarzyszy mu nadmierne wypadanie włosów lub łysienie, warto udać się do trychologa, który pokieruje dalszą diagnostyką i określi, czy dolegliwości związane są z chorobami skóry lub włosów. Jeżeli przyczyną okażą się np. hormony, konieczne będzie wykonanie badań w celu doboru odpowiedniego leczenia. Ból skóry głowy, któremu nie towarzyszy łysienie lub nadmierne wypadanie włosów jest wskazaniem do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Wywiad lekarski oraz wykonanie badań pozwolą określić chorobowe podłoże dolegliwości, o ile ono istnieje. Brak przyczyn chorobowych najczęściej świadczy o tym, że ból jest powodowany przez stres lub zaburzenia sensoryczne. Podsumowując, ból skóry głowy nie musi być związany z chorobą. Bardzo często pojawia się u osób tracących z różnych przyczyn włosy oraz cierpiących na schorzenia skóry głowy. Odczuwając dolegliwości bólowe w obrębie owłosionej skóry głowy, trzeba skonsultować się z lekarzem w celu sprawdzenia, czy dolegliwości nie są powodowane przez różne choroby układowe. Brak chorobowych przyczyn dolegliwości zwykle wskazuje na to, że ból skóry łowy jest objawem psychosomatycznym.