Po farbowaniu twoje włosy są zniszczone? Naukowcy na tropie nowych produktów do koloryzacji

Melanina to grupa naturalnych pigmentów, które nadają włosom i skórze różnorodne kolory. Z wiekiem melanina znika z włókien włosów, co prowadzi do utraty koloru i siwienia. Większość trwałych farb do włosów wykorzystuje amoniak, nadtlenek wodoru, barwniki drobnocząsteczkowe i inne składniki, aby przenikać przez powierzchnię włosów i koloryzować je. Poza tym, że są szkodliwe dla włosów, te ostre substancje mogą powodować reakcje alergiczne lub inne problemy zdrowotne u fryzjerów i ich klientów. Ostatnio naukowcy badali użycie syntetycznej melaniny do barwienia ludzkich włosów, ale proces ten wymagał stosunkowo wysokich stężeń potencjalnie toksycznych metali ciężkich, takich jak miedź i żelazo, oraz silnych utleniaczy. Claudia Battistella, Nathan Gianneschi i koledzy z Northwestern University chcieli znaleźć łagodniejszy, bezpieczniejszy sposób na uzyskanie długotrwałego pięknego koloru włosów.

Farba z melaniną

Naukowcy przetestowali różne metody farbowania dla osadzania syntetycznej melaniny na włosach, stwierdzając, że mogą one zastąpić łagodne ciepło i niewielką ilość wodorotlenku amonu metalami ciężkimi i silnymi utleniaczami stosowanymi we wcześniejszych metodach. Mogą wytwarzać ciemniejsze odcienie, zwiększając stężenie wodorotlenku amonu lub odcienie czerwieni i złota, dodając niewielką ilość nadtlenku wodoru. Ogólnie warunki były podobne lub łagodniejsze niż te stosowane w dostępnych w handlu farbach do włosów. I naturalnie wyglądające kolory osadzają się na powierzchni włosów, zamiast przenikać do naskórka, co jest mniej prawdopodobne, że spowoduje uszkodzenie. Kolorowa warstwa utrzymywała się przez co najmniej 18 myć.

Czytaj także:

Praca zdalna zostanie na dłużej? Tego chce większość pracowników