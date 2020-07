Ankieta: 7 na 10 respondentów obawia się, że zły stan zdrowia ograniczy ich doświadczenia życiowe

Badanie zostało przeprowadzone przez OnePoll for Know Diabetes by Heart ™, wspólną inicjatywę American Heart Association i American Diabetes Association, która zwalcza dwa najbardziej uporczywe zagrożenia dla zdrowia w USA – cukrzycę typu 2 i choroby sercowo-naczyniowe – oraz niszczycielski związek między nimi.

W ankiecie zapytano 2000 dorosłych Amerykanów, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na ich poglądy na czas z przyjaciółmi i rodziną oraz ogólnie, jaką rolę odgrywa zdrowie w pełnym życiu.

Cukrzyca typu 2

Rzeczywistość dla milionów ludzi w USA żyjących z cukrzycą typu 2 jest smutna. Oprócz podwyższonego ryzyka zgonu z powodu COVID-19, jeśli poziom cukru we krwi jest słabo kontrolowany, osoby z cukrzycą typu 2 są dwukrotnie bardziej narażone na ryzyko rozwoju i śmierci z powodu chorób serca i udaru mózgu. W przypadku osób dorosłych w wieku 60 lat cierpiących na cukrzycę typu 2 i choroby sercowo-naczyniowe, takie jak zawał serca, niewydolność serca i udar, skracają oczekiwaną długość życia średnio o 12 lat, ale wiele osób może zrobić coś, aby obniżyć ryzyko.

Badanie wykazało, że respondenci z cukrzycą typu 2, chorobami serca lub udarem są bardziej zaniepokojeni faktem, że zdrowie ograniczy ich doświadczenia (odpowiednio 89%, 90% i 87%) w porównaniu z respondentami, którzy nie cierpią na takie schorzenia (58%).

Porównanie generacji ujawnia różnice

Około dwóch na trzech (65%) respondentów obawia się, że ich bliscy nie będą wystarczająco zdrowi, aby przeżyć z nimi różne momenty życia. Największe obawy budziły pokolenie milenialsów (w wieku 24–39 lat) i pokolenie X (w wieku 40–55 lat), odpowiednio 73% i 69%, w porównaniu do 59% w pokoleniu Z (w wieku 18–23 lat) i 58% w przypadku wyżu demograficznego (w wieku 56+).

Respondenci pokolenia Z najbardziej martwią się o zdrowie, uniemożliwiając im doświadczanie wszystkiego, co chcieliby robić w życiu (75%). Jednak osoby z wyżu demograficznego zgłaszają najwyższy odsetek priorytetowego traktowania ich zdrowia w miarę starzenia się, 68%, w porównaniu do 34% w przypadku Gen Z, 48% w przypadku pokolenia millenialsów i 65% w przypadku pokolenia X.

Pandemia COVID-19 wzbudziła większe uznanie w codziennych chwilach z najbliższymi

Wyniki badania ujawniły, że pandemia COVID-19 zmieniła sposób, w jaki wielu myśli o codziennych chwilach oraz sposób, w jaki respondenci postrzegają swoje doświadczenia z innymi. 8 na 10 respondentów stwierdziło, że pandemia sprawiła, że ​​codzienne chwile z najbliższymi stały się wyjątkowe. Co więcej, 85% stwierdziło, że pandemia sprawiła, że ​​byli bardziej wdzięczni za czas spędzany z najbliższymi.

