Osoby żyjące długo z HIV narażone na poważne problemy zdrowotne

Wpływ chorób serca i innych poważnych chorób współistniejących na starzejącą się globalną populację z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) pokazany został w The Journal of Infectious Diseases. Jest to pierwszy zestaw ważnych danych z największego na świecie badania dotyczącego zapobiegania chorobom układu krążenia u osób z HIV. Ta informacja z trwającego badania National Institutes of Health (NIH), znanego jako REPRIEVE (Randomized Trial to Prevent Vascular Events in HIV), w którym Massachusetts General Hospital odgrywa kluczową rolę koordynującą, daje lepsze spojrzenie na nieproporcjonalnie wysokie ryzyko chorób współistniejących, takich jak choroby serca, przewlekła choroba wątroby i nerek, upośledzenie i osłabienie funkcji fizycznych, przedwczesna utrata zdolności reprodukcji, rak i otyłość u osób zakażonych wirusem HIV ze wszystkich regionów świata.

– Ponieważ prawie połowa wszystkich osób żyjących z HIV przekracza 50 lat, nacisk wśród pracowników służby zdrowia przesunął się w ciągu ostatnich 20 lat z utrzymywania pacjentów przy życiu poprzez terapię antyretrowirusową do zapewnienia jak najlepszej opieki w przypadku wtórnych chorób współistniejących napotykanych w ciągu znacznie dłuższego życia – mówi dr Steven Grinspoon, szef Wydziału Metabolizmu MGH, profesor medycyny w Harvard Medical School i jeden z głównych badaczy REPRIEVE.

Wstępne dane wyjściowe z REPRIEVE pomogą lekarzom i badaczom lepiej zrozumieć wpływ wirusa HIV na cały organizm, a ostatecznie opracować skuteczniejszą profilaktykę, strategie leczenia i wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem sercowo-naczyniowym w tej populacji. W bardzo realny sposób choroby współistniejące są ograniczeniem wynikającym z HIV.

REPRIEVE jest sponsorowane przez National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) oraz National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), oba będące częścią NIH. W badaniu zarejestrowano 7770 uczestników w latach 2015-2019 w ponad 100 ośrodkach badań klinicznych w 12 krajach na 5 kontynentach, co pozwoliło odzwierciedlić różnorodność pochodzenia w globalnej epidemii HIV. Oczekuje się, że ta niezwykła globalna współpraca, która obejmuje również AIDS Clinical Trials Group i przemysł farmaceutyczny, pozwoli przedstawić wyniki badania opinii publicznej w 2023 r. Badanie zostało zacytowane w zeszłym roku w JAMA Viewpoint przez dra Anthony'ego Fauci, dyrektora NIAID jako kluczowe do odkrycia mechanizmów i potencjalnych metod leczenia choroby niedokrwiennej serca i innych poważnych chorób sercowo-naczyniowych u osób z HIV.

Szpital Massachusetts General Hospital pełni rolę klinicznego centrum koordynującego REPRIEVE, jednocześnie koordynując gromadzenie danych do badania z Harvard TH Chan School of Public Health. Rola ta obejmuje nadzorowanie seryjnej oceny miażdżycy tętnic wieńcowych w 30 ośrodkach w całych Stanach Zjednoczonych przy użyciu najnowszej technologii nieinwazyjnej angiografii tomografii komputerowej.

– Obrazowanie specyficznych wzorców choroby wieńcowej pomoże nam lepiej oszacować ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego w populacji REPRIEVE – wyjaśnia dr Udo Hoffmann, profesor radiologii w Harvard Medical School i jeden z głównych badaczy REPRIEVE.

Ważne są też inne choroby współistniejące

Chociaż głównym celem REPRIEVE jest redukcja poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób z HIV poprzez strategię profilaktyki kardiologicznej, globalna inicjatywa ocenia również choroby współistniejące inne niż choroby układu krążenia, z których wiele jest scharakteryzowanych w pierwszym wydaniu danych z zestawu sześciu artykułów opublikowanych w The Journal of Infectious Diseases. Na przykład jeden artykuł donosi, że upośledzenie funkcji fizycznej i stan osłabienia są powszechne wśród osób w średnim wieku zarażonych HIV, a wskaźnik masy ciała (BMI) i aktywność fizyczna są kluczowymi modyfikowalnymi czynnikami ryzyka, które mogą zapobiegać dalszemu pogorszeniu funkcjonowania wraz ze starzeniem się wśród tej populacji.

Inna praca pokazuje, że starzenie się pod kątem reprodukcyjnym wśród kobiet w średnim wieku zarażonych HIV jest związane z regionem globalnego obciążenia chorobami, w którym się znajdują, i może predysponować te kobiety do zwiększonego ryzyka chorób kardiometabolicznych. Artykuły rzucają również światło na różne wzorce stosowania leków przeciwretrowirusowych na całym świecie, unikalne powiązania wagi i funkcji immunologicznej oraz czynniki przyczyniające się do zwiększonej dysfunkcji nerek i zwiększonego odkładania tłuszczu ektopowego w sercu u osób z HIV.

– Ta wstępna kompilacja danych z przełomowego badania REPRIEVE oferuje lepsze spojrzenie na rodzaje chorób, które lekarze leczą w czasie, gdy zmienia się demografia populacji osób zakażonych HIV w wyniku stosowania skutecznych leków przeciwretrowirusowych, wydłużania się średniej długości życia i znacznego wzrostu zachorować na choroby układu krążenia i inne choroby współistniejące w tej wciąż wrażliwej populacji – mówi Grinspoon. – Rzucając światło po raz pierwszy na skalę i złożoność problemu, wierzymy, że te i kolejne informacje odegrają kluczową rolę w opracowywaniu strategii profilaktyki kardiologicznej oraz poprawie opieki zdrowotnej 37 milionów osób żyjących z HIV na całym świecie.

