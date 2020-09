Niepokojące doniesienia: Objawy menopauzy mogą negatywnie wpływać na układ krążenia

Uderzenia gorąca to jeden z najczęściej zgłaszanych i najbardziej dokuczliwych objawów menopauzy. Mogą siać spustoszenie w organizmie kobiety, wywołując zmęczenie i utrudniając jej koncentrację, chociaż w nowym badaniu przeprowadzonym w Pensylwanii nie stwierdzono, aby one (same) prowadziły do jakichkolwiek niekorzystnych skutków zdrowotnych. Jednak ustalono, że kobiety z dwoma lub więcej umiarkowanymi lub ciężkimi objawami menopauzy były znacznie bardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe i udar. Nie znaleziono związku z innymi skutkami zdrowotnymi, takimi jak ryzyko raka.

Naukowcy zbadali również, czy suplementacja wapnia i witaminy D zmniejsza ryzyko, ale nie znaleziono takich dowodów. Objawy menopauzyuważane za wyzwalacze dodatkowego ryzyka chorób serca obejmowały uderzenia gorąca, nocne poty, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca, drżenie, niepokój, zmęczenie, trudności z koncentracją, zapominanie, wahania nastroju, suchość pochwy, tkliwość piersi, migreny i wielokrotne budzenie się razy w ciągu nocy.

Objawy menopauzy a choroby układu krążenia

„Okazało się, że nawet silne uderzenia gorąca nie były związane z żadnymi niekorzystnymi objawami klinicznymi, gdy występowały samodzielnie, ale jeśli one lub jakiekolwiek inne objawy menopauzy o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego występowały łącznie, istniał związek ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia – mówi dr Matthew Nudy z Penn State Hershey Medical Center i główny autor badania.

„Ponieważ choroby serca pozostają zabójcą numer jeden wśród kobiet, takie badania są nieocenione” – mówi dr Stephanie Faubion, dyrektor medyczny NAMS. „Pracownicy służby zdrowia muszą mieć świadomość, że objawy menopauzy mogą być czymś więcej niż tylko łagodną uciążliwością, a kobiety cierpiące na te objawy mogą być bardziej narażone na choroby układu krążenia. Identyfikacja kobiet z grupy wysokiego ryzyka jest ważna, aby można było wdrożyć strategie zmniejszania ryzyka”.