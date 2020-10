Koronawirus a zwierzęta: odpowiedzi na najważniejsze pytania

Zachorowania psów i kotów na koronawirusa są bardzo rzadkie (lub też rzadko zgłaszane). Wiadomo z całą pewnością o przypadku zakażenia COVID-19 u jednego psa w Karolinie Północnej i dwóch kotów zamieszkujących stan Nowy Jork. W Polsce nie publikuje się takich doniesień, warto jednak wiedzieć, jak poznać objawy koronawirusa u zwierząt, jak chronić je przed zakażeniem i co robić, gdy do zakażenia już dojdzie.

Jakie są objawy koronawirusa u zwierząt?

Jak wykazują dane CDC, amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób, dotychczas potwierdzono zakażenie koronawirusem wśród niewielkiej liczby psów i kotów. Może to wynikać z tego, że COVID-19 przebiega u nich bardzo łagodnie. Wszystkie zdiagnozowane czworonogi albo nie miały objawów, albo występowały u nich nieznaczne dolegliwości, które jednak po wizycie u weterynarza można było samodzielnie leczyć w domu. Nie jest też dotychczas znany żaden przypadek śmierci zwierzęcia na koronawirusa. Objawy, które wystąpiły u zwierząt były bardzo podobne do tych pojawiających się u ludzi, jednak występowały w mniejszym natężeniu. Wśród tch objawów odnotowano:

kaszel



gorączkę

ospałość i większe niż zazwyczaj „lenistwo”

trudności z oddychaniem i duszności

kichanie



katar



wydzielinę z oczu

wymioty

biegunkę

Czy koronawirus może przechodzić ze zwierząt na człowieka?

Eksperci są zgodni: większe zagrożenie stanowimy dla siebie nawzajem niż zwierzęta dla nas. Badania pod tym kątem wciąż trwają, jednak naukowcy twierdzą, że ryzyko zarażenia się od zwierząt domowych jest bardzo niskie. Jeśli nawet zwierzę zachoruje, nie oznacza to, że przekaże chorobę swojemu opiekunowi. Jak zaznacza dr Frank Esper, specjalista chorób zakaźnych wśród dzieci w Cleveland Clinic Children's Hospital in Ohio, to nie zwierzęta odgrywają główną rolę w rozprzestrzenianiu się koronawirusa na ludzi. Łatwiej, jak wspomniano, jest się zarazić od innego człowieka.

Czy człowiek może zarazić koronawirusem zwierzę?

W tej kwestii ryzyko zakażenia również jest nieznaczne, jednak, jak zauważa dr Catherine Barnette, weterynarz, w samych Stanach Zjednoczonych zanotowano trzy takie przypadku – dwa koty i jeden pies zaraziły się od swoich opiekunów. Ryzyko jest większe, jeśli człowiek i zwierzę pozostają w bliskim kontakcie i czworonóg jest często przytulany, wycałowywany.

Jak chronić zwierzę przed koronawirusem?

Zwierzęta chroni się przed koronawirusem tak samo, jak ludzi. Jeśli nikt z domowników nie ma objawów choroby, nie trzeba podchodzić do psa czy kota z większą ostrożnością. Jeśli ktoś w rodzinie zachoruje, należy odizolować zwierzę od tej osoby i przekazać opiekę nad nim innemu domownikowi. Jeśli dana osoba mieszka sama, musi przed każdym dodaniem karmy czy wody do miski dokładnie umyć ręce, ograniczyć kontakt dotykowy ze zwierzakiem i wychodzić z nim na spacer na smyczy, nie pozwalając dobiegać do innych zwierzaków i ludzi.

Jak postępować z chorym psem lub kotem?

Konieczne jest poddawanie zwierzaka regularnym wizytom u weterynarza, przed pierwszą z nich warto powiedzieć lekarzowi, że podejrzewamy COVID-19. Jeśli mieszkasz w domu i na dworze jest odpowiednio ciepło, a pies ma tam swoją siedzibę, lepiej unikać jego wprowadzania do mieszkania, gdy nie jest to konieczne. Z drugiej strony zakażone koty muszą pozostać w domu, nawet jeśli wcześniej ganiały po podwórku.

Podczas kontaktu z psem: spacerów, wymiany wody i jedzenia, noś rękawiczki i maseczkę. Nie zakładaj ich jednak zwierzęciu! Regularnie myj i dezynfekuj ręce, jednak pod żadnym pozorem nie stosuj detergentów na kocie czy psie – może to wywołać u nich chorobę, a nawet doprowadzić do śmierci. Warto wiedzieć, że wirus nie rozprzestrzenia się przez kontakt ze skórą czy sierścią zwierzaka, a przynajmniej nie ma jeszcze na to dowodów.

Kiedy można uznać, że zwierzę wyzdrowiało? Gdy nie pojawiały się u niego żadne objawy przez co najmniej 72 godziny już od momentu zaprzestania leczenia oraz gdy spełniony został jeden z warunków: minęło co najmniej 14 dni od ostatniego pozytywnego testu na COVID-19 bądź wszystkie próbki pobrane podczas ostatniej wizyty u weterynarza wyszły negatywnie.