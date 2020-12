Co znajduje się w papierosie? Ta lista daje do myślenia

Uzależnienie od papierosów to jeden z najpopularniejszych nałogów. Jednocześnie zerwanie z nim jest jednym z najprostszych sposobów, by uchronić się przed szereg chorób, także nowotworowych. Jeśli palisz, przeczytaj, co znajduje się w papierosie. Może dzięki temu podejmiesz walkę.

Papierosy zawierają około 600 składników. Po spaleniu papierosy wytwarzają ponad 7 000 substancji chemicznych. Przynajmniej 69 z tych chemikaliów powoduje raka, a wiele z nich jest toksycznych. Wiele z tych chemikaliów znajduje się również w produktach konsumenckich, ale te produkty mają etykiety ostrzegawcze – takie jak opakowanie z trutką na szczury. Chociaż ostrzega się opinię publiczną o niebezpieczeństwie związanym z truciznami w tych produktach, nie ma takiego ostrzeżenia o toksynach zawartych w dymie tytoniowym. Chemikalia, które można znaleźć w dymie tytoniowym Oto kilka chemikaliów zawartych w dymie tytoniowym i innych miejscach, w których się znajdują: Aceton – znajduje się w zmywaczu do paznokci



Kwas octowy – składnik farby do włosów



Amoniak – powszechnie stosowany środek czyszczący w gospodarstwie domowym



Arsen – używany w trutce na szczury



Benzen – występujący w cemencie kauczukowym i benzynie



Butan – używany w płynie do zapalniczek



Kadm – aktywny składnik kwasu akumulatorowego



Tlenek węgla – uwalniany w spalinach samochodowych



Formaldehyd – płyn balsamujący

Ołów – używany w bateriach



Naftalen – składnik kulek na mole



Metanol – główny składnik paliwa rakietowego



Nikotyna – stosowana jako środek owadobójczy



Smoła – materiał do układania nawierzchni drogowych



Toluen – używany do produkcji farb

Palenie jest główną przyczyną chorób i zgonów, którym można zapobiec na całym świecie. Nigdy nie jest za późno, by rzucić palenie! Czytaj też:

Rzuć palenie, twój pęcherz ci ​​podziękuje