FDA zatwierdziło nową terapię antyretrowirusową w leczeniu HIV. Zastrzyki będą podawane raz w miesiącu

Amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła do użytku pierwszą kombinację leków na HIV o długotrwałym działaniu. Comiesięczne zastrzyki mogą zastąpić zażywane codziennie tabletki stosowane obecnie do kontrolowania wiremii celem niedopuszczenia do rozwoju AIDS.

Zatwierdzenie kombinacji dwóch zastrzyków ułatwi ludziom leczenie HIV i zapewni im większą prywatność. To ogromna zmiana: jak dotąd pacjenci musieli przyjmować kilka tabletek dziennie, o tej samej porze, przy tej samej konfiguracji i czasie posiłków. Gwarancja poprawy jakości życia – Dawka leku przyjmowana tylko raz w miesiącu poprawi jakość życia pacjentów – powiedział dr Steven Deeks, specjalista ds. HIV na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco, który nie ma żadnych powiązań z producentami leków. – Ludzie nie chcą, aby codziennie im przypominać, że są zakażeni. Lek stanowi połączenie rilpiwiryny i kabotegrawiru. Ma być podawany raz w miesiącu, ale trwają badania nad możliwością podawania ich raz na dwa miesiące. Amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła preparat do stosowania u osób dorosłych, u których choroba była pod dobrą kontrolą dzięki konwencjonalnym lekom na HIV i u których nie stwierdzono objawów oporności wirusa na dwie substancje lecznicze stosowane w nowym leku. Agencja zatwierdziła również wersję doustną kabotegrawiru i rilpiwiryny na miesiąc przed dopuszczeniem zastrzyków, aby mieć pewność, że leki są dobrze tolerowane. Producent rilpiwiryny powiedział, że kombinacja zastrzyków będzie kosztować 5940 dolarów za początkową, wyższą dawkę, a później 3960 dolarów miesięcznie. Badania wykazały, że pacjenci preferują zastrzyki – Nawet ludzie, którzy przyjmują jedną tabletkę raz dziennie, teraz zgłosili poprawę jakości życia po przejściu na zastrzyki – powiedziała dr Judith Currier, specjalista ds. HIV z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Deeks powiedział, że zastrzyki o długim uwalnianiu dają również nadzieję na dotarcie do grup, które mają trudności z utrzymaniem regularności brania leków, w tym do osób z chorobami psychicznymi lub osób uzależnionych. – Istnieje wielka niezaspokojona potrzeba, którą zastrzyki mogą zaspokoić – powiedział. Czytaj też:

Prof. Krzysztof Simon dla Wprost o HIV: Koniecznie trzeba się testowaćCzytaj też:

Ekspert: COVID-19 zahamował walkę z AIDSCzytaj też:

Te zwierzęta nie chorują na AIDS. Jak to możliwe?