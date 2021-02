5 najczęstszych oznak choroby nerek. To nie tylko ból i obrzęk

Pierwsze sygnały choroby nerek bywają niecharakterystyczne i je zignorować lub powiązać z innymi schorzeniami. Bywa, że pacjenci latami zmagają się z chorobą, a ich stan cały czas się pogarsza. Sprawdź, które objawy należy zgłosić lekarzowi.

Jakie objawy dają choroby nerek?

Ból w dole pleców

Ból i dyskomfort w dolnej części pleców to jedne z najczęstszych objawów choroby nerek. Ból może wystąpić po jednej lub obu stronach pleców. W niektórych przypadkach ten dyskomfort złagodzi się podczas oddawania moczu.

Zmiany w oddawaniu moczu

Innym częstym sygnałem ostrzegawczym są zmiany w moczu. Może to być dziwny lub nieznany zapach, bledszy lub ciemniejszy kolor oraz inna częstotliwość oddawania moczu. Korzystanie z toalety może być bolesne.

Obrzęk

Gdy nerki nie działają prawidłowo, może to powodować obrzęk, ponieważ nie usuwają skutecznie odpadów z organizmu. Płyny te mogą gromadzić się w okolicach rąk, nóg, kostek lub twarzy. W bardzo poważnych przypadkach obrzęk może rozwinąć się w płucach i sercu.

Problemy skórne

Słabo funkcjonujące nerki mogą doprowadzić do gromadzenie się toksyn w organizmie. To często skutkuje suchością, wysypką i mocnym swędzeniem. Jeśli zaobserwujesz taki objaw, to sygnał do odwiedzenia lekarza.

Anemia

Jedną z podstawowych funkcji nerek jest produkcja erytropoetyny, która jest ważna dla produkcji tlenu przenoszącego czerwone krwinki. Niedobór czerwonych krwinek w organizmie może skutkować anemią lub niedoborem żelaza. Niski poziom żelaza może powodować uczucie zimna nawet w ciepłym otoczeniu, a także chroniczne osłabienie i zmęczenie.

Nerki – budowa

Nerki mają kształt ziarna fasoli i znajdują się na tylnej ścianie jamy brzusznej, po obu stronach kręgosłupa. Przylegają do nich nadnercza, a ich krótszy brzeg łączy się z moczowodem, tętnicą i żyłą nerkową oraz nerwami. Nerka zbudowana jest z kory i rdzenia nerki, z czego na ten ostatni składają się piramidy nerkowe, kielichy mniejsze oraz większe, które ostatecznie poprzez miedniczkę nerkową łączą się z moczowodem. U kobiet nerka waży około 115-155 g, a u mężczyzn 125-170 g przy wymiarach około 10x5x3 cm. Organy te mają bordowy kolor, gdyż w ciągu doby przepływa przez nie nawet 1500 litrów krwi!

Funkcje nerek

Nerki pełnią w naszym organizmie bardzo ważne funkcje. Przede wszystkim odpowiadają za usuwanie nagromadzonych toksyn – filtrują krew (a dokładnie osocze) i wraz z moczem wydalają szkodliwe produkty przemiany materii poza organizm. Kiedy ich praca przebiega nieprawidłowo, może dojść do zatrucia organizmu, a nawet śmierci. Właśnie dlatego, gdy tylko zauważymy u siebie któryś z pierwszych, niepokojących objawów, należy skonsultować się z lekarzem i zrobić kilka podstawowych badań.

