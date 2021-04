Rośliny oczyszczające powietrze: 20 polecanych roślin według NASA

Rośliny oczyszczające powietrze to rośliny doniczkowe, które pochłaniają zanieczyszczenia i pomagają zachować świeże, czyste powietrze w mieszkaniu. Pobierają one z powietrza dwutlenek węgla, odfiltrowują Lotne Związki Organiczne, ołów, miedź, kadm i oddają nam czysty tlen.

Z czego rośliny mogą oczyścić powietrze?

Niektóre gatunki roślin doniczkowych świetnie radzą sobie z oczyszczaniem powietrza z zanieczyszczeń biologicznych (takich jak pot, naskórek) i chemicznych. Usuwają głównie Lotne Związki Organiczne, bardzo niebezpieczne substancje, które wywierają istotny wpływ na nasze zdrowie. Są to głównie:

aceton

arsen

benzen

benzo(a)piren

etanol

formaldehyd

miedź

ołów

propan

pyły PM 2,5 i PM10

tarpeny

toluen

Związki te występują w:

farbach

rozpuszczalnikach

dezodorantach

detergentach

środkach owadobójczych

środkach pleśniobójczych

lekach

barwnikach

nabłyszczaczach

Wpływ LZO na zdrowie

Lotne Związki Organiczne bardzo negatywnie wpływają na ludzkie organizmy. Wywołują bóle głowy, nudności, wymioty, podrażnienie spojówek, kaszel. Działają drażniąco na śluzówki nosa i gardła, są szczególnie niebezpieczne dla astmatyków, u których mogą wywołać atak astmy.

Długotrwały kontakt z LZO może doprowadzić do poważnych chorób. Związki te mogą odkładać się w narządach, m.in. wątrobie czy nerkach i doprowadzić do uszkodzeń tych narządów. Mają one również potwierdzone rakotwórcze działanie, odpowiadają za choroby nowotworowe.

Są bardzo niebezpieczne dla kobiet w ciąży, ponieważ mogą przeniknąć przez łożysko i doprowadzić do uszkodzenia płodu.

Rośliny oczyszczające powietrze czy oczyszczacz powietrza?

Rośliny doniczkowe są w stanie poradzić sobie z zanieczyszczeniami biologicznymi, chemicznymi, falami elektromagnetycznymi emitowanymi przez urządzenia elektroniczne ale nie radzą sobie ze smogiem.

Zanieczyszczone powietrze i wiszący nad miastami smog to problem coraz większych regionów naszego kraju. Dlatego jeśli mieszkamy w dużym mieście, w którym na co dzień odczuwamy skutki zanieczyszczonego powietrza, powinniśmy zainwestować w urządzenie zawierające filtr HEPA i filtr węglowy, który poradzi sobie z zanieczyszczeniami gazowymi. Dokładnie oczyści on powietrze w naszym mieszkaniu i pozwoli nam zdrowo oddychać.

Jeśli mieszkamy w mniejszej miejscowości lub na wsi oddalonej od dużych zakładów chemicznych, przetwórczych i od ośrodków miejskich, jesteśmy szczęściarzami, których problem smogu na co dzień nie dotyczy. W takiej sytuacji rośliny doniczkowe świetnie poradzą sobie z codziennym filtrowaniem powietrza.

20 roślin oczyszczających powietrze według NASA

Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA opublikowała listę roślin, które najskuteczniej filtrują powietrze i oczyszczają je z zanieczyszczeń. Jeśli zależy nam na tym, by poprawić jakość powietrza w mieszkaniu, powinniśmy pomyśleć o zakupie:

aglaonemy – oczyszcza powietrze z benzenu i toluenu (bardzo niebezpiecznego dla kobiet w ciąży)

aloesu – oczyszcza powietrze z benzenu i formaldehydu

anturium Andrego – oczyszcza powietrze z amoniaku, benzenu, toluenu

areki – oczyszcza powietrze z ksylenu

bluszczu pospolitego – oczyszcza powietrze z benzenu, formaldehydu, ksylenu

chamedory wytwornej – oczyszcza powietrze z amoniaku, formaldehydu, ksylenu

chryzantemy wielokwiatowej – oczyszcza powietrze z amoniaku, benzenu, formaldehydu

daktylowca niskiego – oczyszcza powietrze z amoniaku, benzenu, formaldehydu, ksylenu, toluenu

draceny deremeńskiej – oczyszcza powietrze z benzenu, formaldehydu, ksylenu

draceny wonnej – oczyszcza powietrze z tlenku węgla, a oprócz tego z benzenu i formaldehydu

epipremnum złocistego – oczyszcza powietrze m.in. z benzenu czy formaldehydu (obecnego w farbach i rozpuszczalnikach)

fikusa benjamina – jw.

filodendronu czerwieniejącego – oczyszcza powietrze z formaldehydu

gerbery Jamesona – oczyszcza powietrze z benzenu i formaldehydu

liriope szafirkowatej – oczyszcza powietrze z amoniaku, formaldehydu, ksylenu

palmy bambusowej – oczyszcza powietrze z amoniaku, benzenu, ksylenu i toluenu

palmy biczowej – oczyszcza powietrze z amoniaku, formaldehydu, ksylenu

paprotki – oczyszcza powietrze z formaldehydu i ksylenu

skrzydłokwiatu – nawilża powietrze i oczyszcza je z acetonu, benzenu, formaldehydu

zielistka Stenberga – oczyszcza powietrze z tlenku węgla, benzenu

O czym warto pamiętać?

Niektóre gatunki roślin nie są polecane przy małych dzieciach i zwierzętach domowych (głównie kotach). Jeśli masz w domu dzieci lub czworonożnych przyjaciół, lepiej nie kupuj m.in. bluszczu, filodendronu, skrzydłokwiatu. Oprócz roślin oczyszczających powietrze warto pamiętać o regularnym wietrzeniu mieszkania Trzeba również dbać o właściwe nawilżenie powietrza i nie dopuszczać do przegrzania pomieszczeń

