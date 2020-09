Naukowcy wiedzą, co zmniejsza ryzyko marskości wątroby. I nie chodzi o odstawienie alkoholu

„Na podstawie danych z USA, choroby wątroby związane z alkoholem są coraz częstsze i częściej występują u młodszych pacjentów” – powiedział Suthat Liangpunsakul, profesor medycyny, dziekan w dziedzinie badań medycznych na Oddziale Gastroenterologii i Hepatologii i jeden z głównych badaczy. „Istnieje prawdziwy problem zdrowotny związany ze spożywaniem alkoholu i zaczynającymi pić w młodszym wieku”.

Zespół opisuje swoje odkrycia w nowej pracy opublikowanej w Hepatology. Konsorcjum Genom ALC zostało sfinansowane przez National Institutes on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), część Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH). To badanie asocjacyjne całego genomu rozpoczęło się kilka lat temu i jest jednym z największych badań dotyczących alkoholowej marskości wątroby, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Próbki DNA pobrano od ponad 1700 pacjentów z miejsc w Stanach Zjednoczonych, kilku krajach Europy i Australii i przesłano do IU School of Medicine, gdzie zespół przeprowadził izolację DNA do analizy genomu. Pacjentów podzielono na dwie grupy – jedną składającą się z nadużywających alkoholu, którzy nigdy nie mieli w wywiadzie spowodowanego alkoholem uszkodzenia wątroby ani chorób wątroby, oraz drugą grupę osób mocno pijących z alkoholową marskością wątroby.

Ten gen zwiększa ryzyko alkoholowej marskości wątroby

„Naszym kluczowym odkryciem jest gen zwany Fas Associated Factor Family Member 2 lub FAF2” – powiedział dr Tae-Hwi Schwantes-An, asystent profesora genetyki medycznej i molekularnej oraz główny autor badania. „Obecnie istnieje zbieżność wyników wskazujących na geny zaangażowane w ścieżkę organizacji kropelek lipidów i wydaje się, że jest to jedno z biologicznych powodów, dla których niektórzy ludzie zapadają na choroby wątroby, a niektórzy nie”.

Naukowcy spodziewają się dokładniejszego zbadania tego genu i przyjrzenia się jego powiązaniom z innymi, wcześniej odkrytymi genami, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia alkoholowej marskości wątroby.

