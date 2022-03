Ból szyi i ramion z rana może świadczyć o poważnym schorzeniu. To może być znak ostrzegawczy

Zapalenie stawów to grupa chorób, w których przebiegu dochodzi do stanu zapalnego chrząstki stawowej, a w konsekwencji do jej uszkodzenia, zniekształcenia i ograniczenia ruchomości. Istnieje ponad sto rodzajów zapalenia stawów, najczęściej występuje kilka typów tej choroby. Ich przyczyny nie są do końca poznane.

Jakie są objawy zapalenia stawów?

Charakterystycznymi objawami zapalenia stawów są ból, obrzęk i sztywność, zwłaszcza poranna. Zdarza się, że skóra nad chorym stawem jest zaczerwieniona, może być nieco cieplejsza.

Co może powodować ból barku?

Ból barku towarzyszący zwyrodnieniu jest bardzo dokuczliwy, a brak ruchomości może ograniczać lub wręcz uniemożliwiać wykonywanie codziennych, zwykłych czynności, które wymagają uniesienia ręki czy chwytania przedmiotów. Przyczyna wystąpienia sztywności szyi, ramion lub pleców, po obudzeniu może być też całkiem błaha. Może to być niewłaściwa pozycja podczas spania, źle dobrany materac lub poduszka, które obciążają w nocy kręgosłup. Choroba zwyrodnieniowa może mieć też podłoże autoimmunologiczne, czyli takie, które są wynikiem autoagresji organizmu. U osób po 50 roku życia bywa, że jest spowodowana zużyciem powierzchni stawowych. Stwierdzono też, że u tych, którzy pracują fizycznie, ryzyko rozwoju choroby jest większe.

„Jeśli bólowi towarzyszy drętwienie lub utrata siły w ramionach lub dłoniach i taki stan utrzymuje się przez kilka tygodni, bez żadnej poprawy, to ból barku powinien być traktowany poważnie. Gdy ból schodzi do klatki piersiowej i występują trudności w oddychaniu, może być to oznaką zawału serca lub udaru mózgu" – wskazuje dr Satnam SinghChhabra, neochirurg z Sir Ganga Ram Hospital.

Co zrobić, żeby złagodzić ból barku?

Duży wpływ na kondycję naszych stawów ma dieta. Przy tego typu dolegliwościach nie powinno w niej zabraknąć:

owoców,

warzyw,

orzechów,

nasion,

tłustych ryb, które zawierają cenne kwasy tłuszczowe, w tym omega – 3.

Zredukować do minimum natomiast powinno się:

węglowodany,

nasycone tłuszcze trans.

W radzeniu sobie z bólem barków kluczową rolę odgrywa zmiana stylu życia – wskazują lekarze. Zalecają ograniczenie siedzącego trybu życia i zwiększenie aktywności fizycznej.

