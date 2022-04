Opłata cukrowa. Ile pieniędzy trafiło do NFZ i na co zostały wydane?

Opłata cukrowa to podatek od środków spożywczych nakładany na producentów, który ma ich motywować do redukowania ilości cukru i substancji słodzących w oferowanych towarach. Ma też wspierać prozdrowotne wybory konsumentów i ograniczyć spożycie słodkich napojów. Kwota, która w tym roku trafiła do Narodowego Funduszu Zdrowia, jest mniejsza, niż się spodziewano – poinformował resort zdrowia.

Dane Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że spożycie cukru wśród Polaków wciąż rośnie. W ostatnich latach konsumpcja cukru wzrosła o 6,1 kg do poziomu 44,5 kg rocznie na osobę. Nadmiar cukru znajduje się już w diecie niemowląt – alarmują lekarze. Konsekwencje niewłaściwego żywienia widać wśród pacjentów ich gabinetów. Koszty leczenia otyłości W Polsce koszty leczenia i zapobiegania otyłości — w postaci edukacji, porad dietetycznych czy leczenia operacyjnego szacowane są na około 2 mld złotych. Jesteśmy krajem, w którym odsetek otyłych nastolatków jest jednym z najwyższych spośród państw całego świata, a liczba dzieci otyłych nieustannie rośnie. Na świecie na walkę z otyłością wydaje się ponad 2,5 bln dolarów rocznie – wskazuje Instytut McKinseya. Ile wyniosły wpływy z opłaty cukrowej? Wpływy z podatku cukrowego w 2021 roku wyniosły 1,42 mld zł – poinformował NFZ. Spodziewano się, że będą wyższe i przekroczą 3,2 mld zł rocznie. Sprawozdanie zostało przekazane MZ 15 kwietnia. Na co zostały przeznaczone środki z opłaty cukrowej? NFZ poinformował, że w 2021 roku, zgodnie z przepisami, środki przeznaczył na świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych oraz na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. W tym: ponad 1,05 mld zł przeznaczono na refundację produktów leczniczych stosowanych w leczeniu cukrzycy,

prawie 495 mln zł – na refundację pasków do mierzenia glukozy w krwi,

ponad 154 mln zł – na realizację świadczeń w opiece specjalistycznej, które dotyczą chorób metabolicznych i diabetologii dla dzieci i dorosłych. W ramach działań edukacyjno–profilaktycznych w 2021 r. rozwijany był m.in. portal z bezpłatnymi przepisami opartymi na diecie DASH: diety.nfz.gov.pl. Na jakie produkty nakładana jest opłata cukrowa? Opłata cukrowa jest nakładana na napoje z dodatkiem:

cukrów (monosacharydów, disacharydów środków spożywczych zawierających te substancje),

substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 (na przykład ksylitol, sorbitol, aspartam),

kofeiny lub tauryny.

Obowiązek zapłaty podatku cukrowego ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która sprzedaje napoje do punktów sprzedaż detalicznej, prowadzi sprzedaż detaliczną napojów jako producent, podmiot nabywający napoje w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importujący napoje spoza UE.

