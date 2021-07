Co pyli w lipcu? Letni kalendarz (nie tylko) dla alergików

W lipcu w Polsce przypada szczyt sezonu pylenia pokrzywy. Osoby, które są uczulone na tę roślinę powinny zwrócić szczególną uwagę na to, by nie przebywać w pobliżu miejsc, w których kwitnie. Jakie jeszcze rośliny znajdują się na liście tych, które mogą nas uczulać latem?

Szczególnie dokuczliwe mogą być także dla alergików zarodników grzybów Cladosporium oraz pleśni Alternaria. Pod koniec miesiąca intensywnie będzie też pylić bylica.

Alergeny dają uciążliwe objawy

Oto lista najpopularniejszych alergenów, które mogą powodować dokuczliwe wysypki skórne, zaczerwienienie, swędzenie i łzawienie z oczu, zapalenie spojówek, alergiczny nieżyt nosa, a także inne objawy towarzyszące alergiom sezonowym. Jak im zapobiec?

Jeśli nie jesteśmy pewni, które z nich najbardziej nam szkodzą, powinniśmy wykonać profesjonalne testy alergiczne, dzięki którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, co najbardziej nam szkodzi (warto powtarzać je co pewien czas, bo to, co uczulało nas w młodości, z wiekiem może nie być mniej uciążliwe, problematyczne mogą jednak okazać się inne czynniki wywołujące u nas reakcję alergiczną).

Co pyli w lipcu? Jakie alergeny mogą dokuczać przy alergiach sezonowych?

Kalendarz pylenia roślin w Polsce – co pyli w lipcu?



Jakie pyłki mogą być najbardziej dokuczliwe w sezonie letnim? Według Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w lipcu przypada szczyt sezonu pylenia kilku roślin i zarodników. Poniżej omawiamy szczegółowo wszystkie z nich.



Pyłki traw



W lipcu alergicy mogą odczuwać problem z najpopularniejszym alergenem w Polsce, który odpowiada za około 60 proc. wszystkich sezonowych uczuleń. Chodzi o pyłki traw, które kwitną od kwietnia do września, ale latem, szczególnie w lipcu, ich stężenie może być szczególnie uciążliwe.





Pokrzywa

Mimo że alergia na pokrzywę nie jest tak powszechna, jak na pyłki traw, to u uczulonych zwykle powoduje:



zapalenie spojówek, łzawienie z oczu, a rzadziej ataki astmy. Osoby, które reagują na tę roślinę, nie powinny spożywać naparów z pokrzywy. Warto też dokładnie analizować skład produktów spożywczych lub kosmetyków, które używamy, bo może się w nich pojawić dodatek pokrzywy, który może wywołać reakcje alergiczne u uczulonych.





Grzyby Cladosporium

Ich stężenie jest najwyższe w okresie letnim i mogą być dokuczliwe także w lipcu. Najczęściej powodują alergie wziewne, są obecne w glebie, kurzu, a nawet w klimatyzacji.



Zarodniki Alternaria

Odpowiadają m.in. za napady astmy i duszności czy alergiczny nieżyt nosa. Mimo że ich aktywność trwa od wiosny do późnej jesieni, to właśnie latem, także w lipcu, ich stężenie jest szczególnie wysokie.





Babka lancetowata

Jej pyłki pojawiają się od maja do kwietnia, ale latem ich stężenie może być nieco wyższe, także w lipcu. U niektórych może wywoływać alergie krzyżowe (osobom uczulonym na babkę lancetowatą może szkodzić m.in. jedzenie melonów). Najmniej pyłków tej rośliny zwykle obserwuje się w południowo-zachodniej i północno-wschodniej części kraju.



Szczaw



Pyli od maja do sierpnia. Stężenie alergenów tej rośliny w lipcu może utrzymywać się na średnim poziomie.





Komosa biała



Kwitnie od czerwca do września, a choć na większości terenów naszego kraju jej stężenie może utrzymywać się na niskim poziomie, to w lipcu nadal jest aktywna. Osoby silnie uczulone na jej pyłki nie powinny nadużywać miodu, bo roślina ta stanowi dla nich przysmak, co może prowadzić do uczuleń.

