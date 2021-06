Wystartowała ogólnopolska infolinia dla pacjentów z łuszczycą

Na łuszczycę w Polsce może cierpieć nawet 1,2 mln osób, ale problemy skórne to nie wszystko, z czym na co dzień muszą się zmagać pacjenci walczący z tą chorobą. Oprócz profesjonalnego wsparcia lekarzy i dermatologów potrzebują także pomocy psychologów i specjalistów, którzy są w stanie wpłynąć na ich nastawienie psychiczne do zmierzenia się z ich przypadłością.

W czasie ostatnich obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa wiele osób zostało bez niezbędnego im wsparcia lekarzy i ekspertów, dlatego Fundacja Amicus wpadła na pomysł, by zapewnić im komfortowe rozwiązanie dostępne poprzez kontakt telefoniczny z infolinią PSOs Łuszczyca pod nr 530 812 500.

Łuszczyca – ruszyła pierwsza w Polsce infolinia dla pacjentów

Z badań przeprowadzonych przez Fundację wynika, że ponad 90 proc. osób walczących z łuszczycą czuje, że choroba znacząco pogarsza ich jakość życia, a u 10 proc. zdiagnozowano depresję. W trakcie pandemii wiele ośrodków, które wcześniej pomagały chorym, zawiesiło działalność lub przestało funkcjonować.

Dzwoniąc na infolinię chorzy mogą uzyskać pomoc psychologiczną, dowiedzieć się, w jakich ośrodkach mogą się leczyć lub zapisać się na spotkania edukacyjne online, a także poznać wszystkie dostępne metody leczenia, którego wymagają.

