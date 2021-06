Czy COVID-19 faktycznie wpływa na serce? „Fakty pozostają niejasne”

Lekarze od dawna wiedzą, że wirusy mogą powodować zapalenie serca, a czasem nawet prowadzić do zastoinowej niewydolności serca i nagłej śmierci sercowej. Na początku pandemii obawiano się, że SARS-CoV-2 ma szczególną skłonność do uszkadzania serca. Potwierdziły to niektóre wstępne badania, wielokrotnie cytowane w środowisku naukowym.

COVID-19 a choroby serca

Jednak z biegiem czasu liczne grupy badawcze opublikowały badania, które obaliły wczesne obawy. Dostarczono uspokajających dowodów na to, że SARS-CoV-2 nie przynosi dodatkowej toksyczności dla serca. Jak wyjaśnia prof. Tim Chico, ekspert medycyny sercowo-naczyniowej z Uniwersytetu w Sheffield, potencjalne powikłania sercowe mogą być powiązane z innymi przyczynami niż koronawirus.

„Prawdziwa częstość występowania bezpośrednich powikłań sercowych pozostaje niejasna, ponieważ wszystkie dotychczas zgłoszone powikłania mogą wystąpić również u pacjentów bez COVID-19” – czytamy w badaniu przeprowadzonym przez prof. Chico.

Obserwując pacjentów leczonych w jego szpitalu, prof. Chico wraz z zespołem lekarzy „nie zauważył bezpośrednich powikłań sercowych, których się spodziewano”. W rzeczywistości pacjenci częściej cierpieli jednocześnie na dwie lub nawet trzy powszechne choroby, które powodowały te same problemy. „Stąd korelacje między problemami z sercem a COVID-19, które pojawiły się w literaturze” – wyjaśnia prof. Tim Chico.

Lekarze wskazują, że czasami – z różnych powodów – infekcje wirusowe mogą powodować bardzo poważne problemy z sercem. Pacjenci miewają problemy z rytmem serca, a nawet jego niewydolność. Ekspert uważa, że co prawda jest powiązanie między koronawirusem a problemami z sercem, jednak „ciężkie formy nie są tak powszechne”.

