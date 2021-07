Ugryzienie pająka powoduje ból i obrzęk. Czy pająki w Polsce są jadowite?

W Polsce nie ma pająków, których ugryzienie zagrażałoby życiu. Nie oznacza to jednak, że nie żyją u nas pająki, które nie gryzą. Żyją, a ich ugryzienie może spowodować obrzęk, zaczerwienienie skóry, ból czy pieczenie. Co trzeba o nich wiedzieć i jak się przed nimi chronić?

Niebezpieczne gatunki

Pająki budzą powszechny strach. Dzieje się tak za sprawą kilku najbardziej znanych gatunków, które za sprawą filmów i popkultury rozbudziły masową wyobraźnię. Należą do nich:

tarantule

czarne wdowy

ptaszniki

pająki pustelniki

Ich jad jest toksyczny dla człowieka, uszkadza naczynia krwionośne i układ nerwowy. Po ugryzieniu szybko pojawiają się objawy ogólne: bóle głowy, wymioty, bóle mięśni, gorączka, drgawki. Jeśli nie zostanie podane antidotum, ugryzienie pająka może spowodować śmierć.

Czy ugryzienie pająka jest groźne?

W Polsce żyje 800 gatunków pająków. Niemal wszystkie (bez kilku) są jadowite, co oznacza, że gdy ugryzą, ich jad może wywołać u nas reakcję niepożądaną lub alergiczną.

Na szczęście żaden z gatunków mieszkających w naszym kraju nie ma jadu, który byłby toksyczny dla człowieka. To oznacza, że możemy odetchnąć z ulgą i... uważać, gdy odwiedzamy miejsca, w których żyje dużo pająków. Bo gdy pajęczaki czują się zagrożone, mogą ugryźć, a to nie należy do przyjemnych wydarzeń.

Jadowite pająki w Polsce

W kraju nad Wisłą trzeba szczególnie uważać na cztery gatunki pająków. Są to:

kątnik domowy – żyje w naszych domach i może osiągać duże rozmiary (nawet do 9 cm). Jego ugryzienie przypomina ugryzienie meszki i zostawia po sobie czerwony ślad

krzyżak ogrodowy – najczęściej bytuje w ogrodach, parkach, lasach. Ma do 2 cm wielkości. Ugryzienie krzyżaka przypomina ugryzienie komara, jest niegroźne dla człowieka

kolczak zbrojny – bytuje w zaroślach, opuszczonych budynkach, na łąkach. Jest niewielki – samice osiągają 1,2 cm wielkości. Jednak trzeba na niego szczególnie uważać, bo to jedyny pająk w Polsce, którego ugryzienie może spowodować zatrucie organizmu. Po ugryzieniu pojawiają się nudności, wymioty, bóle głowy, mięśni, uczucie osłabienia organizmu. Objawy mogą trwać nawet kilkanaście dni, ale nie stwarzają zagrożenia dla życia człowieka. Chory powinien jednak odpoczywać i dać sobie czas na rekonwalescencję

sieciarz jaskiniowy – bytuje w jaskiniach, ale też piwnicach i innych ciemnych, wilgotnych miejscach. Ma ok. 5 cm wielkości. Jego jad nie jest toksyczny, ale ugryzienie powoduje dotkliwy ból, który bywa porównywany z ukąszeniem szerszenia. Może pojawić się obrzęk i zaczerwienie rany

Jak wygląda ugryzienie?

Miejsce po ugryzieniu pająka może być zaczerwienione, opuchnięte i tkliwe. Często rozpoznaje się je po dwóch maleńkich wkłuciach, które pająk zostawia na skórze. Gdy osoba jest alergikiem, miejsce może spuchnąć tak bardzo, że widoczny będzie obrzęk. Skóra może piec, szczypać lub boleć.

Objawy ugryzienia

Niekiedy ugryzieniu pająka towarzyszą również inne objawy: ból głowy, osłabienie, wymioty, nudności. U alergików może także wystąpić gorączka lub wstrząs anafilaktyczny. Gdy zobaczymy, że chory kaszle i ma problemy z nabraniem powietrza, trzeba wezwać pogotowie.

Domowe sposoby

U osób, które nie są uczulone na jad pająka, warto wdrożyć domowe leczenie. Najskuteczniejszym sposobem jest zdezynfekowanie rany i zrobienie okładów. Dobrze sprawdza się soda oczyszczona, która łagodzi obrzęk i zmniejsza podrażnienie. Można również wykorzystać cebulę lub kompres chłodzący, który kupimy w każdej aptece.

Po przyłożeniu okładu, warto posmarować miejsce ukąszenie preparatem przeciwhistaminowym na ukąszenia owadów. Pomoże to zmniejszyć zaczerwienienie, świąd i pieczenie.

Gdy pomimo przykładania okładów rana się nie goi, zaognia i widzimy, że pojawiła się w niej ropa, trzeba udać się do lekarza. Może to oznaczać zakażenie bakteryjne, które wymaga antybiotykoterapii.

Czytaj też:

Ugryzienie meszki bardzo niebezpieczne. Może spowodować hararę, zatrucie organizmuCzytaj też:

Ugryzienie pluskwy: jak wygląda i co na nie stosować?Czytaj też:

Jak wygląda rumień po kleszczu i jak go rozpoznać?