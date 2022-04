Dlaczego skóra na głowie boli? To może oznaczać problemy ze zdrowiem

Kondycja włosów zależy w dużej mierze od stanu zdrowia skóry głowy. Ukrwienie skóry głowy można pobudzić, stosując co najmniej, raz w tygodniu delikatny masaż głowy z użyciem np. olejków eterycznych – wskazują trycholodzy. Bardzo ważne jest prawidłowe dobranie szamponu, który należy przede wszystkim dopasować do rodzaju skóry głowy. Zwracają uwagę, żeby wybierając szampon uważnie czytać jego skład i starać się wybierać te preparaty, które zawierają aktywne składniki, takie jak: witaminy, wyciągi i ekstrakty roślinne. Należy natomiast unikać kosmetyków przepełnionych różnymi rodzajami alkoholi, bo mogą powodować podrażnienia skóry głowy.

Jakość mieszków włosowych zależy od jakości tkanki, komórek i krwi, które zasilają mieszek włosowy, który wytwarza nasze włosy – mówi trycholog Bridgette Hill.

Przyczyny bólu skóry głowy

Ból skóry głowy to dolegliwość, która występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Może wskazywać na różne problemy zdrowotne. Najczęściej ta dolegliwość jest związana z nadmiernym wypadaniem włosów, co może być spowodowane zaburzeniami hormonalnych, łysieniem, chorobami skóry oraz stosowaniem terapii antynowotworowej.

Zobacz, jakie mogą być inne przyczyny bólu skóry głowy

Produkty do pielęgnacji



Zbyt duże nagromadzenie na skórze głowy produktów do pielęgnacji jest częstą przyczyną bólu i podrażnienia skóry głowy. Ale nie tylko, także pot, komórki skóry lub naturalne oleje mogą prowadzić do łuszczenia się skóry głowy, a nawet wypadania włosów. Trycholodzy zalecają codzienne mycie włosów szamponem pielęgnacyjnym, a raz w tygodniu szamponem oczyszczającym lub płukanie octem jabłkowym



Kręcenie włosów lokówką



Używanie gorącego strumienia powietrza przy suszeniu włosów, częste prostowanie, zakręcanie włosów ciepłą lokówką, czy prostownicą uszkadza zewnętrzną warstwę włosa i źle wpływa na kondycję skóry na głowie. Takich zabiegów najlepiej unikać lub stosować najniższą możliwą temperaturę przy ich użyciu.



Ciasne upinanie włosów



Fryzury polegające na upinaniu włosów, ciasnym wiązaniu w kucyk, czy pleceniu warkoczy, mogą prowadzić do uszkodzenia mieszków włosowych, a nawet ranić skórę głowy – wskazują specjaliści. Jeśli lubisz takie fryzury, pamiętaj, żeby nie stosować ich przez długi czas i dać włosom odpocząć.



Stany zapalne skóry głowy i szyi



Łojotokowe zapalenie skóry i łuszczyca mogą prowadzić do wysuszenia i bólu skóry głowy. Jedną z częstych dolegliwości jest też zapalenie mieszków włosowych. Może być spowodowane przez bakterie, drożdże, a nawet wyrastające włosy. Pierwszym objawem są małe czerwone guzki wzdłuż linii włosów, które mogą być bolesne w dotyku.



Stres



Stres powoduje spustoszenie nie tylko w psychice, ale odbija się też na naszym wyglądzie. Zmiany są widoczne często na skórze, a nawet na skórze głowy. W czasie epidemii COVID-19 wielu pacjentów skarżyło się na wypadanie włosów, za co w dużej mierze odpowiadał stres. Nasze ciało reaguje w różny sposób na stres. Może on wywołać nawet napięcie mięśni na skórze głowy – wskazują eksperci. Czytaj też:

