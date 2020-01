Nos odgrywa wyjątkową rolę w naszym życiu. Nie tylko pozwala cieszyć się przyjemnymi zapachami i ostrzega przed zagrożeniem, kiedy czujemy nieprzyjemną woń np. zepsutego jedzenia, ale także pomaga chronić nasz organizm przed bakteriami i wirusami, które dostają się do naszego organizmu podczas oddychania. Prawidłowo funkcjonująca śluzówka nosa jest najdoskonalszym filtrem, na którym osadzają się zagrażające naszemu zdrowiu zanieczyszczenia i drobnoustroje.

Spraye do nosa – rodzaje

Preparaty do nosa w formie sprayu oraz krople do nosa możemy podzielić na kilka rodzajów. Najbezpieczniejsza dla naszego zdrowia i prawidłowego funkcjonowania błony śluzowej nosa jest czysta woda morska w sprayu oraz sól fizjologiczna w ampułkach, którą możemy zakropić nos lub zastosować w nebulizatorze. Tego typu preparaty sprawdzą się zarówno podczas sezonowych infekcji, kiedy dokucza nam katar oraz uczucie zatkanego nosa, jak również na co dzień, gdy odczuwamy nieprzyjemne wysuszenie śluzówki, które jest spowodowane zbyt wysoką temperaturą powietrza oraz jego niską wilgotnością. Sól fizjologiczna oraz woda morska sprawdzą się także w celu oczyszczania nosa z alergenów np. pyłków traw i drzew. Dzięki działaniu nawilżającemu śluzówkę wspomagają jej funkcjonowanie, wpływając pozytywnie na naturalne mechanizmy obronne organizmu.

Spraye do nosa to także inne preparaty, w których składzie możemy znaleźć naturalne związki np. wyciągi z ziół, a także obkurczające śluzówkę i łagodzące stan zapalny błony śluzowej leki m.in. xylomethazolin, oxymethazolin i nafazolin. Warto wiedzieć, że w sprayach do nosa możemy znaleźć także inne składniki m.in. konserwanty, które mogą powodować problemy zdrowotne i sprzyjać wystąpieniu alergii oraz przewlekłego kataru.

Jak wybrać dobry spray do nosa?

Przede wszystkim spray na katar oraz inne preparaty do nosa musimy dobierać indywidualnie. Uniwersalnym i najbezpieczniejszym wyborem będzie woda morska lub sól fizjologiczna; preparaty z solą morską, które nie zawierają innych dodatków np. konserwantów (warto zawsze sprawdzić skład takiego produktu) można bezpiecznie stosować nawet u niemowląt.

Kontrowersyjne są spraye do nosa, które zawierają wymienione wcześniej leki. Stosowane niezgodnie z przeznaczeniem lub dłużej niż 3-5 dni mogą spowodować katar polekowy, który jest wyjątkowo trudny do rozpoznania i wyleczenia. W takim przypadku często mamy także do czynienia z „uzależnieniem” od kropli do nosa, bo bez ich aplikacji nie można normalnie funkcjonować ze względu na uczucie zatkanego nosa, problemy z oddychaniem i katar.

W przypadku zapalenia zatok lepiej zrezygnować z dostępnych w aptekach bez recepty sprayów i kropli na katar, bo mogą one spowodować jeszcze większe problemy zdrowotne. Nie zaszkodzi natomiast woda morska oraz preparaty, które stworzone zostały specjalnie z myślą o wspomaganiu funkcjonowania zatok. Powinny one zawierać w swoim składzie wyciągi ziołowe o działaniu antybakteryjnym i przeciwzapalnym oraz udrażniającym nos. Coraz bardziej popularne stają się także preparaty do nosa z antybakteryjnym srebrem, jednak często jest ono jedynie konserwantem i nie wykazuje żadnego działania leczniczego ze względu na zbyt małą dawkę.

Podsumowując, dobry spray do nosa powinien być dobrany indywidualnie do naszego problemu zdrowotnego. Na sezonowy katar, katar alergiczny i problemy z nosem, które spowodowane są przez suche powietrze, najlepsza jest woda morska lub sól fizjologiczna. W przypadku wody morskiej najlepiej wybierać preparaty bez konserwantów i innych dodatków. Na katar alergiczny oraz katar infekcyjny o podłożu bakteryjnym najlepszym wyborem będą spraye do nosa, które przepisze nam lekarz, bo tylko takie preparaty zawierają m.in. skuteczne związki o działaniu antybakteryjnym, przeciwgrzybiczym i redukującym stan zapalny.

