Tabletki przeciwbólowe po alkoholu – które wybrać?

Środków przeciwbólowych i innych leków nie należy łączyć z alkoholem! Mogą być one przyjęte dopiero po wytrzeźwieniu, jednak w praktyce różnie z tym bywa. Najczęstszą przyczyną sięgnięcia po leki jest kac i związany z nim ból głowy, ale nie tylko. Dowiedz się, jakie leki na ból można bezpiecznie przyjmować po alkoholu.

Bezpieczne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne

Czy istnieją bezpieczne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, które można przyjmować po alkoholu? Tak, ale trzeba wiedzieć, że mogą one zostać przyjęte wówczas, gdy alkohol zostanie już rozłożony przez organizm. Kluczowe w tym przypadku jest to, ile spożyliśmy alkoholu i czy był to alkohol wysokoprocentowy, bo jest on dłużej metabolizowany przez organizm. W przypadku przyjęcia leku tuż po spożyciu alkoholu lub przed jego spożyciem skutki uboczne mogą być trudne do przewidzenia ze względu na indywidualne reakcje organizmu, ukryte choroby oraz ogólny stan zdrowia.

Zawsze warto mieć na uwadze fakt, że interakcje leków z alkoholem mogą doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych. Czasami zachodzi jednak konieczność przyjęcia środka przeciwbólowego. Najlepiej, aby sięgnąć po niego nie wcześniej niż kilka, kilkanaście godzin po spożyciu alkoholu. Powinien być to lek, który nie wykazuje poważnych skutków ubocznych i jest dobrze tolerowany przez organizm. Większość dostępnych bez recepty środków przeciwbólowych można przyjąć po wytrzeźwieniu, ale tylko wówczas, gdy jesteśmy całkiem zdrowi. W przypadku np. schorzeń nerek, serca i wątroby lepiej zachować ostrożność i wcześniej poradzić się lekarza.

Lepiej zapobiegać niż leczyć…

Ostrożność w przypadku przyjmowania leków po alkoholu jest jak najbardziej wskazana, choć wiele osób o tym zapomina. Przewlekłe przyjmowanie leków przeciwbólowych jest ogromnym zagrożeniem dla zdrowia, dlatego tak ważne jest, aby świadomie po nie sięgać i mieć na uwadze to, że nawet leki dostępne bez recepty mogą zagrozić naszemu zdrowiu i życiu. „Recept” na kaca nie brakuje, a niektóre z nich są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia. Przyjęcie tabletki przeciwbólowej tuż po zakończeniu imprezy w celach „profilaktycznych”, aby uniknąć porannego bólu głowy, może okazać się opłakane w skutkach. Ostrożność powinny zachować przede wszystkim osoby, które często sięgają po różne tabletki przeciwbólowe. Bezwzględnie nie należy łączyć alkoholu z silnymi lekami, które zawierają opiaty np. tramadol, bo może się to skończyć wyjątkowo źle.

Zdecydowanie lepiej jest świadomie sięgać po alkohol, unikając jego nadmiernego spożycia i starając się złagodzić ewentualny ból głowy w sposób naturalny. Kac jest wynikiem zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu, dlatego trzeba zadbać o prawidłowe nawodnienie i przyjęcie elektrolitów. Na ból głowy pomaga też aktywność fizyczna oraz akupresura.

Z przyjmowania jakichkolwiek leków po alkoholu muszą zrezygnować osoby, które mają mniej lub bardziej poważne problemy z piciem, np. spożywają niewielkie ilości alkoholu każdego dnia – w tym przypadku skutki uboczne działania leków są trudne do przewidzenia.

Aspiryna na kaca

Wiele osób na ból głowy po spożyciu alkoholu wybiera preparaty z kwasem acetylosalicylowym. Przynoszą one szybką ulgę, ale badania dowidzą, że hamują rozkład alkoholu we krwi i mogą doprowadzić do dodatkowego podrażnienia żołądka. Dzieje się tak w momencie, gdy przyjmujemy kwas acetylosalicylowy tuż po zakończeniu imprezy oraz w okresie krótszym niż na 6-8 godzin po spożyciu alkoholu.

Paracetamol na kaca

Przyjęcie paracetamolu na ból głowy po spożyciu alkoholu może wydawać się bezpiecznym wyborem, jednak nie zawsze tak jest. Przyjęcie paracetamolu zbyt wcześnie, kiedy jeszcze spora ilość alkoholu krąży we krwi, skutkuje dodatkowym obciążeniem wątroby przez toksyczne związki.

Ibuprofen na kaca

Leki zawierające ibuprofen także mogą szkodzić. Można przyjąć je nie wcześniej niż po upływie 6-8 godzin od wypicia alkoholu. Kluczowe dla zdrowia jest przede wszystkim to, ile wypiliśmy, dlatego w przypadku wyjątkowo udanej zabawy, lepiej poczekać nawet kilkanaście godzin i dopiero wówczas sięgnąć po lek na ból głowy, który spowodowany jest kacem. Jeżeli cierpimy na przewlekłe bóle i przyjmujemy leki przeciwbólowe od dłuższego czasu, to najlepiej całkowicie zrezygnować z sięgania po alkohol.

