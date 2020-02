Nowy antybiotyk odkryty dzięki sztucznej inteligencji

Dzięki sztucznej inteligencji przeanalizowano ponad sto milionów związków chemicznych w ciągu kilku dni. Naukowcy stwierdzili, że nowo odkryty związek mógł zabić 35 rodzajów potencjalnie śmiercionośnych bakterii.

Jeśli antybiotyki są przyjmowane w niewłaściwy sposób, szkodliwe bakterie żyjące w ciele mogą stać się odporne na nie, co oznacza, że ​​leki mogą nie działać, gdy są naprawdę potrzebne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nazwała to zjawisko „jednym z największych zagrożeń dla globalnego bezpieczeństwa i zdrowia”.

Regina Barzilay, starsza badaczka z Massachusetts Institute of Technology wskazała, że jeśli chodzi o temat antybiotyków, to odkrycie jest przełomem. Odkrycia dokonano za pomocą algorytmu, którego inspirację stanowiła architektura ludzkiego mózgu. Naukowcy zaprogramowali maszynę tak, by algorytm mógł dokonać analizy struktury 2500 leków i innych związków, a w konsekwencji znaleźć te o najbardziej antybakteryjnych właściwościach, które mogłyby zabić szczepy E. coli. Następnie wybrali około 100 kandydatów do testów.

– Myślę, że jest to jeden z najsilniejszych antybiotyków, jaki do tej pory został odkryty – powiedział James Collins, bioinżynier z MIT. – Chcieliśmy opracować platformę, która pozwoliłaby nam wykorzystać moc sztucznej inteligencji, aby zapoczątkować nową erę odkrywania antybiotyków.

– To samo podejście było popularne przy opracowywaniu nowych leków oraz, jak w temacie tych badań, antybiotyków, w przypadku których rozpoznawanie wzorców może być pomocne – powiedział dr Peter Bannister. – To badanie wykracza poza teoretyczną symulację i przedstawia wyniki przedkliniczne, które są niezbędne by przeprowadzić kolejne badania kliniczne i jasno wykazać skuteczność i bezpieczeństwo stosowania nowych leków.

Ważne odkrycia dla medycyny

W samej Wielkiej Brytanii liczba zakażeń krwioopornych, opornych na leki wzrosła o 35% w latach 2013-2017. Naukowcy dodali, że użycie maszyn do przyspieszenia odkrywania leków może pomóc w obniżeniu kosztów wytwarzania większej liczby antybiotyków w przyszłości.

Przełom w badaniach nadszedł zaledwie kilka tygodni po tym, jak cząsteczka leku odkryta przez sztuczną inteligencję stała się pierwszą tego rodzaju, która zostanie wykorzystana w badaniach na ludziach. Będzie ona stosowana w leczeniu pacjentów z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie jest jeszcze w powijakach, ale mimo to przełom dokonuje się na naszych oczach. Inne badanie wykazało niedawno, że sztuczna inteligencja jest dokładniejsza niż lekarze w diagnozowaniu raka piersi na podstawie mammografii. Algorytm był lepszy od sześciu radiologów w czytaniu mammogramów.

