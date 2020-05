Pigułki antykoncepcyjne wpływają na hormon miłości. Ale czy to dobra wiadomość?

Pigułki antykoncepcyjne są skuteczną i bezpieczną formą kontroli urodzeń. Są one jednak związane z szeregiem działań niepożądanych, w tym zmianami nastroju. Ostatnie badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Aarhus wykazały, że kobiety, które przyjmują pigułki antykoncepcyjne, mają znacznie wyższy poziom hormonu oksytocyny, zwanego również hormonem miłości, we krwi w porównaniu z osobami niebędącymi użytkownikami. To badanie pomaga zrozumieć, dlaczego pigułki antykoncepcyjne wpływają na życie emocjonalne.

„Oksytocyna jest hormonem występującym naturalnie w organizmie i jest wydzielana podczas bodźców i więzi społecznych, wzmacniając zachowania społeczne” – mówi profesor nadzwyczajny Michael Winterdahl z Wydziału Medycyny Klinicznej Uniwersytetu w Aarhus, który stoi za badaniem.

„Stale podwyższony poziom oksytocyny może oznaczać, że nie jest wydzielany w taki sam dynamiczny sposób jak w normalnych warunkach. Właśnie te dynamiki są ważne dla naszego życia emocjonalnego. To może wyjaśniać, dlaczego pojawiają się takie uczucia, jak bliskość, przywiązanie i miłość u niektórych kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne” – wyjaśnia.

Negatywne skutki dla romantycznej miłości

Badacze pobrali i przeanalizowali próbki krwi od 185 młodych kobiet w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczki odpowiedziały również na różne pytania dotyczące ich samopoczucia psychicznego.

„Wiele kobiet stosowało tabletki antykoncepcyjne w pewnym momencie swojego życia. Nasze badanie po raz pierwszy przedstawia dowody na zmiany poziomów oksytocyny w odpowiedzi na kontrolę urodzeń, zapewniając mechanizm, dzięki któremu niektóre kobiety doświadczają zmienionego nastroju. Oksytocyna jest ważna dla przywiązania do partnera, można sobie wyobrazić, że stale podnoszony poziom jest ważny – nie tylko dla samej kobiety, ale także w szerszym znaczeniu tego związku” – mówi badacz.

Według Michaela Winterdahla badanie sugeruje, że mogą wystąpić zmiany w zachowaniu kobiet, które inaczej nie doświadczyłyby bardziej tradycyjnych efektów ubocznych.

„Ludzie są istotami bardzo społecznymi, jesteśmy w stanie postawić się na miejscu innych, okazywać empatię, bać się samotności i poszukiwać społeczności – wszystko napędzane wydzielaniem oksytocyny przez mózg. Nawet bardzo małe zmiany w poziomach oksytocyny w mózgu wpłyną na sposób, w jaki przetwarzamy emocje i tym samym nasze wzajemne interakcje. Nasze badanie może pomóc wyjaśnić, dlaczego niektóre kobiety na pigułkach antykoncepcyjnych odczuwają zmniejszone poczucie bliskości”.

Podkreśla, że ​​dzięki nowej wiedzy mogą teraz zacząć badać profil ryzyka różnych rodzajów tabletek antykoncepcyjnych, a w dłuższej perspektywie można przewidzieć, kto jest zagrożony zmianami nastroju.

