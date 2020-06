Lekarze rzadziej przepisują statyny kobietom?

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Journal of the American Heart Association (JAHA), zagłębiono się w 43 międzynarodowe badania z danymi na temat podstawowej opieki zdrowotnej wśród ponad 2 milionów pacjentów zagrożonych zawałem serca. Prawie 30 procent uczestników badania to kobiety w średnim wieku 51-76 lat.

Przegląd wykazał, że kobietom przepisuje się klasyczne metody leczenia chorób serca znacznie rzadziej niż mężczyznom. Statyny przepisano 10% mniejszej liczbie kobiet, inhibitory ACE 15% mniejszej, a aspirynę 19% mniejszej.

– W historii medycyny uważano, że ​​choroby układu krążenia są uważane za chorobę mężczyzn – powiedziała dr Sanne Peters, autorka badań i epidemiolog z The George Institute for Global Health w Wielkiej Brytanii, a także profesor nadzwyczajny w University Medical Center w Holandii. Jej zdaniem szczególnie wśród starszych lekarzy nadal istnieje tendencja do przeoczania niektórych działań zapobiegawczych u kobiet w kwestii chorób układu krążenia.

Czytaj także:

Ten owoc może osłabić działanie leków na nadciśnienie, cholesterol i erekcję

Kobiety i choroby serca

– Liczne badania sugerują, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni nie otrzymują profilaktycznych leków nasercowych, których mogą potrzebować, ale w większym stopniu dotyczy to kobiet – mówi dr Elizabeth Jackson, profesor University of Alabama w Birmingham. – Siła tego odkrycia pozwala nam spojrzeć na ogromną liczbę pacjentów i wyciągnąć z tego wnioski.

Jackson zauważyła, że ​​lekarze nie powinni automatycznie traktować kobiet tak samo jak mężczyzn, ale zauważa również, że opinie nakładają się na siebie. Powiedziała, że ​​podstawowe profilaktyczne kroki zdrowotne, takie jak na przykład przyjmowanie aspiryny, nie powinny mieć zauważalnej różnicy w stosowaniu przez kobiety i mężczyzn.

– Choroby serca od dawna uważane są za chorobę mężczyzn – powiedziała dr Ileana Piña, profesor medycyny na Wayne State University w Michigan, kliniczny profesor medycyny na Central Michigan University i główny wolontariusz krajowy American Heart Association. – Tak naprawdę choroby serca są zabójcą numer jeden kobiet rocznie, częstszym, niż wszystkie formy raka.

Choroby serca i udar mogą dotknąć każdą kobietę w każdym wieku. Ostatnie badania wykazują wzrost występowania chorób serca u kobiet w wieku poniżej 55 lat. Eksperci twierdzą, że różnice w płci w badaniach, a także nieporozumienia i brak zrozumienia objawów i czynników ryzyka spowodowały, że kobiety zostały pominięte, jeśli chodzi o zrozumienie, w jaki sposób choroby sercowo-naczyniowe mogą wpływać na nie inaczej.

Czytaj także:

Mniej zawałów i udarów mózgu przy cukrzycy? Nowe badania

Podejmowanie działań

– Najlepszą rzeczą, jaką kobieta może zrobić, jest znajomość czynników ryzyka – powiedziała Jackson. – Poznaj swoje ciśnienie krwi, cholesterol, glukozę na czczo lub poziom A1c i wiedz, co to znaczy. Wiedz, że palenie powoduje zawały serca o dekadę wcześniej.

– Jako kobiety często możemy zmienić priorytety dotyczące własnego zdrowia i skupić się na zdrowiu naszych dzieci, partnerów, rodziców lub bliskich. Kobiety muszą nadal dbać o zdrowie serca i mózgu – powiedziała Piña. – Chociaż istnieje wiele podobieństw w objawach chorób serca i udaru mózgu u mężczyzn i kobiet, istnieją jeszcze większe różnice. Ból w szczęce, nudności i duszność to objawy zawału serca, które nieco częściej występują u kobiet. Chociaż większość ludzi nie kojarzy tych objawów od razu z zawałem serca, ważne jest, aby pamiętać, że mogą to być początkowe objawy poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego.

Eksperci twierdzą, że istnieją kroki, które kobiety mogą podjąć, aby aktywnie dbać o zdrowie serca poza edukacją. Jackson sugeruje, aby kobiety zmieniły sposób, w jaki myślą o zdrowiu serca i ryzyku oraz jak omawiają to z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. Eksperci zgadzają się, że mniej stresu, lepsza dieta, więcej ruchu i podstawowa edukacja na temat ryzyka chorób serca w ciągu całego życia mogą pomóc w wyrównaniu różnic w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych mężczyzn i kobiet.

Czytaj także:

Zażywając statyny trzeba uważać na niektóre antybiotyki?